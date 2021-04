ALDHA Refa, istri korban Sriwijaya Air SJ-182, Okky Bisma, mendapat kejutan dari public figure sekaligus penyanyi Tanah air, yaitu Agnez Mo. Apa sih isinya?

Dalam Instagram Story Aldha Refa, Agnez Mo mengucapkan turut berduka cita kepada Aldha Refa. Ia juga memberikan semangat kepada Aldha Refa agar tak patah semangat dalam menjalani hidup.

Baca Juga: Arti Warna Seragam Pramugari Maskapai Plat Merah, Ternyata Menandakan Jabatan Loh

“Hai Mbak Fero saya Agnez Mo, saya baru dengar kabar dari teman baik juga temen dancer saya, bahwa mbak baru saja kehilangan seseorang yang dekat dengan mbak karena musibah yang terdekat baru-baru ini,” kata Agnez Mo yang dikutip Okezone dari akun Instagram @aldharefa.

“Saya bener-bener enggak bisa kebayang rasanya ada di posisi mbak, tapi yang pasti mbak mesti inget tuhan ga pernah meninggalkan kita, terutama dalam musibah,” tambahnya.

Selain mengucapkan belasungkawa dan memberi semangat kepada Aldha, penyanyi ‘Tak Ada Logika’ ini juga menyemangati Aldha Refa agar selalu sabar dan terus semangat menjalani hidupnya.

“Tuhan ga pernah kasih cobaan ke kita yang melebihi kekuatan kita, jadi bahwa tuhan aja percaya bahwa mbak melewati ini, jadi you can go do this,” tambahnya.

Tapi tak disangka bahwa pada ucapan tersebut, Agnez Mo ini salah menyebut nama. Meski sempat salah mengucap nama yang harusnya Revo menjadi Fero.

"Maaf banget aku salah kasih informasi ke kak Agnez, harusnya mba REFO bukan Fero," tulis Aldha Refa.

Ya, Aldha Refa merupakan mantan pramugari maskapai Sriwijaya Air. Setelah 8 tahun mengudara, ia memutuskan pensiun sebagai pramugari setelah ditinggal suaminya Okky Bisma yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 pada 9 Januari lalu.