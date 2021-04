KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kembali meraih sejumlah penghargaan di ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2021, yang digelar secara daring, Rabu 31 Maret 2021.

Penghargaan dari PRIA merupakan bagian dari PR Indonesia dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja humas atau public relations yang unggul dari korporasi atau organisasi seluruh Indonesia.

Penghargaan yang diperoleh Kemenparekraf di antaranya, tiga Gold Winner untuk Sub Kategori Website, Media Sosial, dan E-Magazine (Pesona Edisi 1), Silver Winner untuk Sub Kategori Media Sosial, Bronze Winner untuk Sub Kategori Media Cetak (Ragam Pesona Edisi I 2020), Kategori Terpopuler di Media Cetak 2020.

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Agustini Rahayu, mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi dan acuan bagi Kemenparekraf untuk menghasilkan produk-produk komunikasi yang kreatif, informatif dan unggul, meskipun di tengah situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19.

“Ini merupakan hasil kerja keras dari tim yang solid, tim yang selalu sungguh-sungguh dan tidak kenal lelah dalam menghasilkan produk-produk komunikasi yang berkualitas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang,” ujar Agustini Rahayu.

Sebelumnya, Kemenparekraf/Baparekraf juga meraih Platinum Awards, yang merupakan apresiasi tertinggi di ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2020.

Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan, mengatakan ajang ini memperlihatkan bahwa PR (public relation) atau humas (hubungan masyarakat) merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam manajemen ataupun organisasi. Humas tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga memberikan semangat dan harapan kepada publik bahwa situasi sulit akibat pandemi COVID-19 dapat dilalui.

“Saya ucapkan selamat kepada para pemenang PR Indonesia Awards 2021. Terimalah penghargaan ini sebagai sebuah pencapaian tertinggi Anda dan kami amat bangga dapat memberikan penghargaan ini kepada yang benar-benar layak. Selamat berjuang untuk mewujudkan cita-cita bersama, karena PR menjadi elemen strategis, elemen untuk kemajuan bangsa,” kata Asmono.

