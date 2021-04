BARCELONA memberi gambaran sekilas kepada dunia seperti apa kehidupan pascapandemi. Salah satunya masyarakat sudah bisa menyaksikan konser di masa new normal.

Pada hari Sabtu, 5.000 penggemar rock memadati aula konser Palau Sant Jordi Barcelona. Untuk masuk, penggemar harus lulus tes virus corona pada hari yang sama, dan mengenakan masker medis yang disediakan oleh penyelenggara konser selama pertunjukan.

"Sudah satu setengah tahun sejak terakhir kami menginjakkan kaki di tempat ini sebagai band," kata penyanyi Santi Balmes kepada penonton di sela-sela lagu, menurut The Guardian.

"Beberapa musisi di sini menangis."

Baca Juga: Kemeriahan Dekorasi Paskah di Gereja Katedral Jakarta, Ondel-Ondel Ikut Tampil

Konser di Barcelona, yang didukung oleh otoritas lokal dan oleh para ahli dari Fight Aids and Infectious Diseases Foundation, merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menguji langkah-langkah kesehatan dan keselamatan untuk festival dan pertemuan di seluruh Eropa menjelang musim panas.

Jika Anda mengabaikan masker yang dipakai, foto dari acara di Barcelona dapat benar-benar terlihat seperti dari masa lalu, ketika istilah "Social Distancing" sama sekali tidak berarti apa-apa.

Direktur Eksekutif Festival Sonar dan salah satu penyelenggara acara Barcelona Ventura Barba mengatakan kepada The New York Times, konser ini menjadi langkah kecil untuk menjalani hidup new normal.

Mengenai kelanjutannya, kantor berita AFP melaporkan bahwa semua penonton konser akan tetap berhubungan dengan pihak berwenang, yang akan melacak setiap wabah Covid-19 aktif, lewat pengujian hingga pemeriksaan suhu sudah cukup.

Meskipun ini mungkin tampak seperti skenario mimpi buruk, Fight Aids and Infectious Diseases Foundation menyelenggarakan konser dengan 500 penonton pada Desember. Penyelenggara menggunakan metode yang sama tanpa satu pun infeksi virus corona.

"Kami berharap ini sepenuhnya aman," katanya. "Selama 14 hari ke depan, kami akan melihat berapa banyak penonton yang dinyatakan positif Covid dan akan melaporkannya kembali," kata Josep Maria Llibre