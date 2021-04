PRAMUGARI bernama Devina Putri selalu terlihat cantik dalam berbagai situasi. Tak hanya menarik saat berseragam saja, nyatanya ia juga memiliki gaya fashion yang keren dan stylist saat hangout lho.

Pesona kecantikan pramugari yang kerap disapa Devina ini memang tidak terbantahkan lagi. Selain memiliki wajah yang rupawan, Devina juga selalu menampilkan senyuman yang manis saat berpose di hadapan kamera.

Penasaran seperti apa sih perbedaan sisi dirinya ketika bertugas dan hangout? Okezone telah merangkum dari Instagram @dvinaptr, yang bisa kamu simak di bawah ini.

Berpose candid

Dari beberapa unggahan foto di Instagramnya, Devina sepertinya suka mempadukan kemeja hitam dengan celana jeans panjang. Meski wajahnya tertutup oleh masker, namun tidak melunturkan pesonanya.

Dalam foto yang diunggah 15 Maret 2021 tersebut, ia berpose ala candid sambil sedikit menundukkan kepalanya dan juga menenteng sling bag dan paper bag sebagai aksesorinya.

Potret di balik tirai

Sebelum memulai bertugas menjadi awak kabin, Devina menyempatkan diri selfie empat layout menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda-beda dengan seragam perpaduan warna merah maroon dan biru tua andalan maskapai tempatnya bekerja.

"Take a selfie before flight 😉," tulisnya dalam keterangan foto.

Devina membagikan potret dirinya yang terpancar sinar matahari saat berada di jendela kamar pada foto yang diunggah 4 April 2020 itu.

Duduk manis di cafe

Walaupun memiliki padatnya jam terbang, tetapi ia masih meluangkan waktunya untuk merayakan hari bahagianya saat berulang tahun ke 21 tahun itu di sebuah cafe estetik.

"I am not just a year older but also a year better and happier. Happy birthday to me! ❤," ungkapnya.

Dalam foto yang diunggah pada 13 Maret 2021 tersebut, Devina memamerkan senyum dengan mata yang terpejam sambil menompang dagunya. Rupanya meja yang ia tempati sudah di hiasi sepotong kue red velvet ulang tahun miliknya.

Selfie close up

Di foto ini wajahnya benar-benar terlihat dekat. Paras cantik pramugari Devina pun sering mencuri perhatian apalagi memiliki alis hitam tebal yang begitu diidam-idamkan kaum hawa.

Rambutnya yang disanggul rapi dan makeup flawless dengan polesan lipstik berwarna cerah membuat bibirnya pun tampak lebih seksi pada foto yang diposting 7 Desember 2019 itu.