ERA Setyowati atau Sierra tengah ramai diperbincangkan. Peserta kontes kecantikan ini mengaku anaknya ditelantarkan oleh sang ayah, seorang komisaris salah satu BUMN di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Sierra membagikan potret keseruannya berlibur di Jepang. Dia mengunjungi berbagai tempat, dari mulai hotel bintang lima hingga jalan-jalan ke Akasaka.

Penasaran seperti apa potret liburan Sierra di Jepang. Berikut kegiatan Sierra, dilansir Okezone dari laman Instagram itssierra.s.

Menginap di hotel bintang lima

Diduga dari postingan di Instagram pribadinya, @itssierra.s, ibu satu anak itu menginap di Hotel New Otani Tokyo. Ia terlihat begitu anggun dengan balutan baju terusan selutut. Rambutnya dibiarkan tak terikat. Senyum manis juga ikut hadir mempercantik tampilannya.

“Sejuk! Seperti hatiku yang damai dan sejuk 🙂🌷. #tokyo,” tulis Sierra.

Hotel New Otani Tokyo terbagi menjadi dua, yaitu New Otani Tokyo the Main yang merupakan hotel bintang lima dan New Otani Tokyo Garden Tower yang merupakan hotel bintang empat. Lokasi keduanya masih ada dalam satu kawasan.

Hotel tersebut dibangun pada 1962, ketika pemerintah Jepang menghadapi tantangan berat untuk menyelesaikan upaya konstruksi besar-besaran untuk menampung sekira 30.000 pengunjung asing untuk Olimpiade Tokyo. Pendiri hotel, Yonetaro Otani, setuju untuk membangun hotel terbaik di tanah yang dimilikinya di Kioicho dekat Istana Kekaisaran.

Desain Hotel New Otani Tokyo bertujuan untuk melestarikan lanskap yang indah. Dinding batu dari mansion daimyo era Edo memperindah bangunan ini. Akomodasi kelas dunia disuguhkan. Lebih dari 1.000 tamu dapat ditampung di hotel ini.

Selain lokasinya yang ideal dan fasilitas utamanya, Hotel New Otani telah diakui secara luas atas kualitas layanan dan operasi bisnisnya, membuatnya mendapat kehormatan terpilih sebagai tempat utama untuk ketiga pertemuan penting Tokyo sebelumnya. Kepala negara dan VIP lain dari Jepang dan luar negeri sering tinggal di sini.

Jalan-Jalan di Akasaka, Tokyo

Dengan rok sebetis yang dipadukan dengan turtleneck mustard tidak berlengan, Sierra tampak berdiri di tengah keramaian Akasaka. Tubuh semampai dan proposionalnya buat Kaum Hawa iri bukan main. Cantik banget!

Dalam kolom caption dia menulis sebuah kutipan dari Rumi, “It’s your road, and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you”

Akasaka sendiri adalah kawasan kelas atas yang diramaikan oleh bistro, hotel mewah, restoran berbintang Michelin, dan kantor pusat perusahaan. Letaknya dekat dengan tepi Kastil Edo yang asli. Kawasan ini biasanya dikunjungi oleh wisatawan untuk makan dan berbelanja. Pengunjung juga dapat bersenang-senang di sini, menjelajahi jalanan berbatu, menemukan keajaiban restoran Ninja Akasaka, dan mengunjungi ratusan patung rubah di Kuil Toyokawa Inari Tokyo Betsuin.

Berpose di trotoar Tokyo

Unggahan lain yang dibagikan adalah foto close up yang hanya menampilkan setengah badan saja. Dari angel ini, kecantikan Sierra semakin jelas terlihat. Perempuan yang juga sempat menjadi Duta Anti Narkoba itu berpose di trotoar di Tokyo.

“Ditungguin sama pak taxi sampai pintu pun dibukain, masih sempat2 nya foto ya, perempuan kadang begitu,” katanya dalam kolom caption.

Sedangkan kolom komentar ketiga foto tersebut dipenuhi oleh pujian dari warganet yang kagum dengan kecantikan Sierra.