ERA Setyowati atau Sierra menjadi perbincangan publik setelah melaporkan komisaris salah satu BUMN di Indonesia kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sierra mengungkapkan bahwa buah hatinya ditelantarkan oleh ayah kandungnya yang sekaligus suaminya.

Terlepas dari kasus tersebut, peserta kontes ajang kecantikan ini beberapa waktu lalu tak enggan membagikan potret dirinya tengah mandi kembang dalam bathtub, sambil ditemani pemandangan asri hijaunya pepohonan tepat di belakangnya.

Dari unggahan di Instagramnya @itssierra, lokasi berpose Era Setyowati diketahui di Hotel Padma yang terletak di Jalan Rancabentang No.56-58, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Ya, hotel tersebut sangat cocok untuk pergi staycation di masa pandemi. Tamu bisa menikmati udara sejuk dengan pemandangan indah di sekelilingnya.

Hotel modern yang dikelilingi pepohonan rimbun, berjarak 4,1 km dari Kebun Binatang Bandung, 6,7 km dari Museum Geologi yang menyimpan berbagai koleksi fosil, dan 8 km dari pusat perbelanjaan kelas atas di Jalan Braga.

Kamar elegan dilengkapi dengan pemandangan lembah, serta menawarkan Wi-Fi gratis dan TV layar datar. Beberapa kamar memiliki balkon. Kamar suite yang luas dilengkapi dengan jendela setinggi langit-langit dan area duduk. Room service tersedia 24 jam.

Tersedia sarapan lengkap gratis. Fasilitas tambahan meliputi restoran terbuka di puncak bukit, spa, kolam renang outdoor, dan pusat kebugaran dengan kelas yoga. Terdapat juga dinding panjat, lapangan sepak bola, dan lapangan basket.

Baca Juga:Β Heboh Dikaitkan Bos BUMN, Intip Potret Liburan Era Setyowati ke Jepang

Nah, penasaran seperti apa gaya Sierra si perwakilan Indonesia di Miss Landscape International 2019? Simak ulasannya berikut ini, ditulis Okezone, Kamis (8/4/2021).

1. Bersandar di bathtub

Β

Sierra terlihat sedang berpose tiduran sambil menyenderkan punggungnya di bathup. Rambut panjangnya yang digulung ke atas dengan menyelipkan bunga mawar merah di telinganya semakin menambah kesan keanggunannya.

Foto yang diunggah pada 5 Januari 2019 tersebut, ia tampak natural dengan sedikit polesan lipstik berwarna cerah dan melirikan matanya ke arah kanan, sukses membuat Sierra menujukan sisi cantik alami dari dirinya.

2. Bergaya memeluk tubuhnya

Β

Masih di bathtub yang sama dan penampilan yang sama, Sierra berpose bersantai tiduran di dalam bathup berisikan kelopak mawar merah di permukaan air sangat terlihat menggoda, pastinya sukses bikin kaum adam menelan ludah.

"Stay close to nature, study nature, love nature πŸƒπŸƒπŸŽ‹πŸŽ‹πŸ’πŸ’πŸŒΈπŸŒΉ," tulisnya dalam keterangan foto.

Sierra pun terseyum manis memejamkan kedua matanya sambil melumuri tubuhnya dengan kelopak mawar di dadanya pada foto yang diunggah 5 Januari 2019 itu.

Β

3. Mencium mawar merah

Β

Meskipun di foto ini, ia juga berada di bathub yang sama. Namun hal tersebut tak mengurangi sedikitpun kecantikannya. Kali ini arah kamera berasal dari samping Sierra, ia berpose mencium setangkai mawar merah dengan mata yang terpejam.

"Spend a little of your time to smell the roses. . . 🌹🌹🌹🌹🌹🌹," katanya.

Wajah Sierra dengan riasan natural sungguh membuat netizen berdecak kagum. β€œCantik banget,” komentar akun fitriafajrinni.