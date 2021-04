LOKASI shooting Sinetron Ikatan Cinta yang berada di Bogor, Jawa Barat kini semakin populer dan banyak dicari oleh masyarakat. Salah satu yang membuat orang penasaran adalah restoran milik Papa Surya, orangtua Andin.

Sinetron Ikatan Cinta memang memilih satu lokasi shooting, tepatnya di Beth Kasegaran Theresia Senior & Living Resort. Ya, di resort tersebutlah lokasi rumah, kantor, hingga kamar Aldebaran dan Andin berada.

Bahkan restoran milik Papa Surya juga mengambil setting di resor ini, Okezoners. Kira-kira seperti apa penampakannya? Berikut ulasannya yang dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Bernama Theresia Restaurant

Restoran milik Papa Surya yang aslinya bernama Theresia Restaurant ini bertempat di dalam resort Beth Kasegaran Theresia. Restoran ini memiliki ruangan yang luas dilengkapi dengan kursi-kursi, dan meja berbentuk bulat yang dilapisi oleh taplak merah. Desain restoran yang asli dengan yang ada di sinetron memang sama dan tidak diubah. Hal tersebut justru membuat pengunjung yang datang bisa ikut merasakan sensasi makan di restoran milik Papa Surya.

Selain digunakan untuk makan para tamu, restoran ini juga berfungsi sebagai lokasi pesta pernikahan.

“Place for your wedding party with a nature view at the outside,” tulis akun Instagram @bkt_bethkasegaran di captionnya.

2. Menyajikan menu khas Indonesia Theresia Restaurant yang terletak di Gunung Geulis 103, Pasir Angin , Gadog, Bogor, Jawa barat ini menyajikan berbagai menu khas Indonesia seperti Nasi Goreng, Nasi Timbel, dan Sop Buntut. Selain menu ala carte, restoran ini juga menyediakan sarapan prasmanan gratis bagi para pengunjung yang menginap. Sarapan gratis ini sudah termasuk fasilitas yang didapatkan saat check in awal. 3. Ada rooftopnya Selain di dalam ruangan, pengunjung juga bisa menikmati hidangan yang disajikan di restoran rooftopnya. Di restoran tanpa atap tersebut, pengunjung dapat merasakan semilir angin sejuk dengan pemandangan alam khas Bogor yang alami. Theresia Restaurant tak hanya buka pada pagi saat sarapan saja namun buka hingga malam hari. Setelah puas menyantap hidangan di restoran Papa Surya, pengunjung dapat berkunjung ke destinasi wisata terdekat Beth Kasegaran Theresia resort seperti Jungleland yang jaraknya hanya 6,7 km atau Prasasti Batu Tulis sejauh 5,9 km.