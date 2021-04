PATUNG Yesus yang dilabeli dengan nama Kristus sang Pelindung itu dibangun di Kota Encantado, Brasil selatan. Patung itu memiliki tinggi 43 meter, membuatnya menjadi patung Yesus Kristus tertinggi ketiga di dunia.

Patung itu juga lebih tinggi dari patung Yesus yang telah dibangun Brasil sebelumnya di Rio Janeiro yang memiliki tinggi 38 meter.

Kepala dan lengan terentang telah ditambahkan ke struktur patung pekan lalu, yang pembangunannya telah dimulai pada 2019.

Patung Yesus di Kota Rio Janeiro (Hiphopclub)

Ide pembangunan patung tersebut dicetuskan oleh politisi lokal Adroaldo Conzatti, yang meninggal pada Maret karena Covid-19.

Proyek bernilai US$350.000, atau sekitar Rp5,1 miliar ditargetkan selesai tahun ini, menurut kelompok Association of the Friends of Christ, yang mengelola proyek tersebut.

Proyek ini didanai melalui donasi dari individu dan sejumlah perusahaan, tambah asosiasi tersebut.

Patung itu memiliki rentang 36 meter dari tangan satu ke tangan lainnya. Adapun lift yang dibangun di dalam patung akan membawa wisatawan ke sudut pandang di area dada, setinggi 40 meter.

Sementara itu, patung Yesus Buntu Burake di Sulawesi, Indonesia, dengan tinggi 52,55 meter, jika undakannya turut dihitung, hingga kini masih menjadi patung Yesus tertinggi di dunia. Sementara patung Kristus Sang Raja di Swiebodzin, Polandia, memiliki tinggi 52,5 meter. Sedangkan patung Kristus sang Penebus, memiliki tinggi 38 meter. Kendati demikian, banyak patung lain di seluruh dunia yang lebih tinggi, termasuk beberapa patung Perawan Maria dan patung Buddha.