PT TAMAN Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC) memanfaatkan momentum Ramadhan 1442 Hijriah dengan menghadirkan ragam paket ngabuburit menjelang buka puasa di beberapa destinasi yang dikelolanya, baik di kawasan Candi Borobudur maupun Prambanan.

Marketing and Sales Vice President PT TWC, Pujo Suwarno mengatakan, ngabuburit menjadi sebuah momentum menjelang buka puasa yang dinantikan oleh masyarakat selama bulan Ramadhan ini.

Wisata kuliner dan view menarik menjadi kebutuhan yang selalu dicari oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu sore hari menjelang buka puasa.

Pihaknya berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan menyiapkan paket ngabuburit spesial Ramadhan, yaitu Paket Borobudur Sore (Unit Manohara Borobudur), Paket Ngabuburit Teample (Unit Teater Pentas), Paket Sunset Ngabuburit (Unit Ratu Boko) dan Paket Treasure of Ramadhan All You Can Eat Buffet (The Manohara Hotel Yogyakarta).

"Ngabuburit menjadi momen setahun sekali yang dinantikan masyarakat. PT TWC memiliki beberapa resto di setiap destinasi yang menyajikan signature menu dan special menu dari masing-masing resto. Kami mencoba mengolaborasikan dengan destinasi yang kami kelola yaitu Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Kraton Ratu Boko, melalui paket ngabuburit. Jadi, pengunjung bisa memperoleh value dari sisi kuliner dan dari sisi destinasi wisata," katanya.

Ia menyebutkan destinasi Candi Borobudur Unit Manohara mempersiapkan Paket Borobudur Sore Spesial Ramadhan. Konsepnya adalah menikmati view Candi Borobudur dari Witharka Resto Manohara dengan suasana senja di tempat ini begitu mempesona.

Beberapa spot foto instagramable juga telah disiapkan untuk memanjakan tamu yang ingin mengabadikan momen dengan berfoto.

Beberapa menu favorit khas Manohara Resto disiapkan saat buka puasa, yaitu wedang bajigur, es timun serut, kurma, pisang plenet dan dimsum. Untuk menikmati Paket Borobudur Sore Spesial Ramadhan di Manohara Resto ini cukup dengan membayar Rp65.000 per paks. Paket ini dapat dinikmati pukul 15.00-19.00 WIB.

Destinasi Candi Prambanan juga tidak kalah menarik untuk dinikmati sore hari menjelang buka puasa. Unit Teater Pentas yang mengelola Rama Shinta Resto juga memiliki paket menarik selama Ramadhan, yaitu Paket Ngabuburit Teample. Tamu dapat menikmati suasana sore hari sambil memandang keindahan Candi Prambanan di kala senja.

Sajian menu berbuka puasa yang disiapkan untuk tamu yaitu teriyaki sambal matah, dimsum dan snack, menu takjil dan teh, hanya dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp65.000 per paks. Kraton Ratu Boko yang menjadi salah satu destinasi terbaik untuk menikmati sunset, juga menawarkan Paket Sunset Ngabuburit selama Ramadhan ini. Dengan membeli paket Rp65.000 per paks di Boko Resto, tamu sudah bisa menikmati keindahan Sunset Ratu Boko sekaligus menu ringan untuk berbuka puasa. Pada saat menikmati sajian buka puasa, tamu dapat sekaligus menikmati keindahan kota Yogyakarta dari Boko Resto yang berada di atas bukit. View Boko Resto ini sangat cantik, karena dapat melihat keindahan Kota Yogyakarta dan beberapa gunung serta view Candi Prambanan dari ketinggian. Selain Paket Sunset Ngabuburit, Boko Resto juga menawarkan banyak menu pilihan spesial Ramadhan, antara lain paket ayam geprek, paket ayam bakar sambal matah, paket iga bakar, paket empal srundeng, paket sop buntut. "Dengan varian paket ini semoga dapat menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat. Terutama untuk mendapatkan lokasi berbuka puasa yang aman dan nyaman. Ketiga destinasi kami tersebut sudah tersertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability), sehingga dalam pelayanan dan penyajian makanan, kami sudah memprioritaskan penerapan protokol kesehatan yang baik," tutupnya.