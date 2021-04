LAZIMNYA pramugari kerap diasosiasikan dengan kecantikan serta keseksian mereka ketika mengenakan seragam ketat. Namun kini, semakin banyak maskapai penerbangan yang mengizinkan pilot, pramugari, serta stafnya berhijab lho.

Seperti salah satu pramugari cantik berhijab yakni Suci Rahayu yang selalu terlihat tampil menarik saat bertugas menjadi awak kabin. Pesonanya tentu memikat hati banyak orang.

Suci pun tak sungkan membagikan potret dirinya saat mengenakan seragam hijab kebanggaan maskapai tersebut sebagaimana dalam foto yang diunggah di akun Instagram pribadi miliknya @suciayuchaniago.

Penasaran seperti apa potret Suci, si pramugari hijaber cantik ini? Yuk simak ulasannya berikut ini sebagaimana dirangkum Okezone, Rabu (14/4/2021).

1. Memegang Gagang Telepon

Saat belum ada penumpang yang naik ke pesawat, Suci menyempatkan diri untuk mengabadikan momen berfoto dengan pose menyamping arah kanan dekat bangku khusus pramugari.

"Hello, can i call you mine?😜," tulisnya menyertai keterangan foto.

(Foto: Instagram/@suciayuchaniago)

Dalam foto yang diunggah pada 3 April 2021, Suci melempar senyum sambil menempelkan gagang telepon di telinga. Gayanya itu rupanya mengundang komentar dari para pengikutnya di Instagram.

"Yesshh of course, bidadari cantik," komentar akun @saujisaujisauji.

"Nelepon calon suami😆," ujar akun @rikofiandi_.

2. Senyum Manja



Dalam foto yang diunggah 9 Maret 2021, Suci tampak sedang berswafoto dengan rekan kerjanya sesama pramugari bernama Fasya di salah satu kamar hotel di Makassar tempat keduanya menginap.

Suci dan Fasya tersenyum manis ke arah kamera dengan mengenakan seragam ungu tua andalan maskapai tempatnya bekerja.

"Permisi, ada yang bisa kami bantu?💁," tulis Suci pada caption.

3. Mirror Selfie

Sepertinya menjadi bagian dari awak kabin jadi suatu kebanggaan tersendiri untuk Suci, dalam caption-nya ia menggambarkan kecintaannya itu pada maskapai tempat ia bernaung.

(Foto: Instagram/@suciayuchaniago)

Diunggah pada 10 Januari 2021, Suci tidak sendiri, ia memilih berfoto lewat pantulan kaca bersama rekannya. Mirror selfie ini sungguh membuat tubuh tinggi dan ramping keduanya terlihat sangat jelas.

4. Bedroom Selfie

Di foto ini wajah Suci benar-benar terlihat dekat. Paras cantiknya kerap mencuri perhatian apalagi ia memiliki alis hitam tebal yang begitu diidam-idamkan kaum hawa. Memamerkan senyum dengan deretan giginya, Suci ber-make-up flawless dengan mata yang cetar. Ditambah polesan lipstik berwarna merah tua membuat dirinya semakin terlihat keanggunannya. (Foto: Instagram/@suciayuchaniago) Diunggah pada 3 Januari 2019, warganet pun dibuat jatuh hati dengan pesonanya ini lho Okezoners! "Cantik banget pake kerudung hawanya adem kalo ngeliat 😍😍," tulis akun @rizkiananda5203. "Masya Allah cantiknya😊👌," komentar akun @nasirboysan. "Ternyata bidadari itu nyata... Kk cakep banget si..," timpal pemilik akun @dhivacloud.