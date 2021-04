BERKUNJUNG ke deretan tempat ngabuburit di Jakarta Selatan, bisa membuat Anda rileks sejenak sambil menanti bedug Magrib. Coba yuk intip di mana saja lokasinya!

Anda bisa mengunjungi tempat nongkrong, taman hingga pergi ke mal di sore hari. Kegiatan seru ini dijamin membuat Anda tak akan bosan jelang berbuka puasa.

Di Jakarta Selatan, ada banyak tempat ngabuburit yang asyik dikunjungi bareng teman atau keluarga. Berikut ulasannya yang dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Taman Ayodya

Dulunya bernama Taman Barito, taman yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini cocok untuk dijadikan spot ngabuburit. Taman ini berlokasi di atas lahan seluas 7.500 m2, dilengkapi dengan kolam buatan seluas 1.500 m2 di tengahnya. Pepohonan yang hijau ditambah dengan pemandangan kolam membuat tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat foto-foto.

Selain itu taman ini juga dilengkapi dengan jalur pijakan, kursi, gazebo, pendopo, kamar mandi, trek jogging. dan akses wifi gratis yang bisa digunakan sepuasnya. Di dekat taman ini terdapat hotel dan pasar seperti Hotel Gran Mahakam, Plaza Blok M, Pasar Burung Barito, Mal Kebayoran Baru, dan Pasar Taman Puring.

“Buat sobat semua yang jenuh dirumah bisa ketaman ini. Banyak fasilitas yang memanjakan mata dan satu yang spesial dari taman ini ada WiFi dan toilet umum,” ungkap channel Youtube JELASON.tv

2. Pasar Santa

Ngabuburit tak akan lengkap jika tak mencari takjil. Di Pasar Santa, Kebayoran Baru ini anda akan menjumpai banyak pedagang yang menjajakan takjil di depan Pasar Santa. Hidangan takjil di Pasar Santa ini sangat beragam, ada gorengan, kolak, es buah, bubur sumsum, pastel hingga makanan berat.Selain menjual berbagai macam takjil, di pasar ini Anda juga bisa melihat-lihat koleksi barang dagangan antik.

Pasar Santa sempat booming dengan kuliner kekiniannya. Hingga kini, pasar ini tetap ramai dikunjungi oleh pengunjung yang berbelanja mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari, sampai kulineran.

3. Pondok Indah Mall 3

Pondok Indah Mall yang berada di Kebayoran Lama ini resmi dibuka pada 9 April 2021. Meski baru dibuka, namun mal dengan konsep kekinian ini sudah ramai diserbu oleh pengunjung. Terutama anak muda yang ingin ngabuburit menunggu waktu berbuka.

PIM 3 sendiri mengusung konsep lifestyle mall dengan penekanan pada food and beverage, entertainment, dan atraksi atau experience. Di mal ini, pengunjung bisa bebas berfoto-foto karena ada banyak spot instagramable seperti lantai kaca transparan, dan wallpaper seni loh.

4. The Folks

Tempat ini lokasinya di Jalan Kemang Raya 69C, Jakarta Selatan. Tepatnya di atas bakery Animo. The Folks dipenuhi meja dan kursi serta sofa yang desainnya memang pas untuk main boardgame. Sambil menunggu buka puasa, pengunjung bisa memilih bermacam-macam boardgame untuk main bersama.

Tempat ini menyebut dirinya sebagai “co-gaming space” dan menyediakan berbagai macam permainan hingga 1 rak penuh loh. Untuk bisa bermain, pengunjung perlu membayar biaya Rp35.000 per jam atau Rp200.000 per meja per 2 jam. Selain itu mereka juga menyediakan takjil untuk berbuka.

5. Plaza Festival Kuningan

Plaza Festival menjadi salah satu tempat pilihan warga ngabuburit hingga berbuka puasa bersama karena banyak tersedia rumah makan dan restoran cepat saji.

Salah satu lokasi tempat makan favorit di kawasan Plaza Festival yakni, Rasuna Garden Food Street. Area tersebut merupakan food court atau pujasera yang menyediakan berbagai jenis makanan ringan hingga makanan berat mengenyangkan. Ada berbagai macam restoran seperti restoran fast food hingga restoran kelas atas. Selain itu kuliner yang ada di mal ini terdapat dari penjuru nusantara hingga mancanegara.