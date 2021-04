MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengajak masyarakat menyukseskan Hari Belanja Brand Lokal (HBBL) 2021 yang jatuh pada 5 Mei 2021.

Dalam konferensi pers virtual HBBL 2021 yang bertajuk 'Building a Supportive Ecosystem for Local Brands to Scale Up', Sandiaga menyebut bahwa pandemi Covid-19 memperlihatkan betapa gigihnya masyarakat Indonesia, terutama pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, beradaptasi, dan berinovasi. Pandemi ini juga memerlihatkan betapa kuatnya potensi pasar dalam negeri di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya mendukung penuh berbagai inisiatif yang dapat memajukan brand lokal untuk terus berkembang dan menguatkan satu sama lain. Dengan terus mengedepankan strategi inovasi dan kolaborasi," kata Sandiaga.

Ia mengungkapkan, kampanye ini merupakan salah satu pionir dalam membentuk ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Pada kampanye HBBL 2020, ada sekitar seribu jenama lokal yang ikut berpartisipasi.

"Tahun ini saya percaya jumlah tersebut bisa tumbuh berlipat ganda," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Sandiaga mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan HBBL 2021. Dengan harapan agar para pelaku ekonomi kreatif dapat mempromosikan bisnisnya dengan cakupan yang lebih luas.

"Maksimalkan kesempatan ini untuk mempromosikan produk kepada masyarakat luas. Bahwa produk lokal tidak kalah istimewanya dengan produk luar negeri," ungkap Sandiaga.

Sandiaga juga mengajak masyarakat Indonesia untuk selalu mencintai produk lokal dengan selalu menggunakan produk lokal dalam kehidupan sehari-hari. "Mari dukung terus ekonomi kreatif Indonesia dengan berbelanja di Hari Belanja Brand Lokal 2021," ucap Sandiaga. Bagi pelaku ekonomi kreatif yang tertarik untuk ikut serta dalam kampanye ini, dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir registrasi di situs www.hbbl2021.com secara gratis.