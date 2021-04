AKTRIS sekaligus istri Ardi Bakrie, Nia Ramadhani baru-baru ini sedang menghabiskan liburannya di Bali. Lewat akun Instagramnya, ia membagikan kegiatan liburannya di Bali dengan keluarganya nih.

Kira-kira seperti apa keseruannya? Berikut potret liburan Nia Ramadhani ketika berlibur di Bali yang dikutip Okezone dari Instagram @ramadhaniabakrie.

1. Naik arung jeram dengan suami dan anak-anaknya

Salah satu kegiatan seru yang dilakukan ibu anak tiga ini adalah arung jeram. Dalam unggahannya pada 5 April 2021, terlihat Nia Ramadhani lengkap dengan satu set peralatan arung jeramnya berpose bersama suami dan ketiga anaknya di sungai dengan latar belakang pepohonan hijau.

Di slide selanjutnya, Nia berpose di atas air sambil memamerkan sport bra hitam seksinya. Ia berdiri di atas sungai bersama dengan suaminya, keduanya nampaknya hendak bersiap-siap untuk bermain wahana arung jeram nih.

Baca Juga: Akhiri Bulan Madu di Bali, Atta-Aurel Nginap di Resor Rp11,9 Jutaan

“In case of emergency, break the routine and take an adventure!,” tulisnya dalam caption.

Meski sudah menginjak umur 31 tahun, namun aktris bintang sinetron Bidadari tersebut masih saja awet muda dan segar. Banyak warganet yang mengomentari seksinya tubuh Nia Ramadhani meski ia sudah memiliki 3 anak.

“Nia badanya kece truss.. padahal sering makan di luaran. Biasanya makan di luaran cepet melebar badan para cewe2😂😂😂,” komentar akun raemawasti9478

“Kaya gadis aja ibu ini makin suka banget liatnya, itu perutnya gak nahan banget mantap ❤️❤️❤️❤️😘,” komentar akun evahafiizh.

2. Naik ATV melintasi hutan Nia tampaknya menyukai kegiatan olahraga yang sedikit ekstrim nih, Okezoners. Ia mengajak suami dan keluarganya untuk seru-seruan naik ATV melintasi hutan di Bali. Nia dengan outer biru, celana pendek oranye, dan sepatu boot tampak sporty ketika melintasi jalanan berlumpur dengan ATV. Meski seluruh badannya terkena lumpur, Nia dan anaknya tampak sangat menikmati keseruan mengendarai ATV. Pose kece melet khas Nia Ramadhani tak lupa ia layangkan ke arah kamera. “Got a little muddy on the ATV,” tulisnya dalam caption. Keseruan yang ada dalam foto Nia bahkan dirasakan sampai ke netizen loh. Banyak yang mengomentari serunya Nia naik ATV hingga penasaran dimana lokasi tersebut. “Yg tau tempatnya in dmn sih..seru banget,” komentar akun sulfhiee “seru bgt😀,” komentar akun classiccaly_things 3. Lihat hewan di Bali Zoo Salah satu destinasi wisata di Bali yang cocok untuk membawa anak-anak adalah Bali Zoo. Dalam unggahannya, Nia Ramadhani mengajak ketiga anaknya untuk melihat berbagai macam hewan di Bali Zoo. Di sini, anak-anak Nia tampak senang saat melihat gajah, berfoto dengan burung beo, melihat burung unta berbaris, hingga memberi makan singa loh. Selama pandemi Covid-19, kebun binatang yang berada di Gianyar, Bali itu tetap terbuka untuk umum hingga pukul 17.00 WITA dengan protokol kesehatan yang ketat.