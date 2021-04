KEDAI kopi semakin banyak di ibu kota, seperti di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Namun demikian, tempat ini selalu ramai pengunjung.

Anak muda Jakarta terutama, paling suka ngopi sambil nongkrong atau pesan online sekalipun. Kebiasaan ini hampir dilakukan setiap hari oleh banyak kalangan.

Lebih lanjut, berikut adalah deretan kedai kopi di kawasan Kemang yang bisa Anda singgahi. Penasaran kan?

katasiapa.kopi

Citra Dwijayanti & Franka Amalia, mengaku suka jajan kopi, mereka kepikiran untuk membuka kedai kopi. Di masa pandemi ini cukup sulit dapat pekerjaan, karenanya mereka mencari jalan lain untuk menghasilkan cuan.

"Kita berdua fresh graduate sarjana hukum dan pada saat itu enggak bisa ngapa-ngapain, karena semua posisi sedang social distancing."

"Kita berdua yang suka banget pesen kopi online akhirnya kepikiran untuk buat kopi sendiri," ucapnya lewat keterangannya.

Mereka pun mendirikan katasiapa.kopi di kawasan Kemang Timur. Bukan hal mudah untuk menjalani ini, namun mereka terus mencari ide untuk membuat kopi enak dan pengunjung pun nyaman ketika singgah ke kafe.

"Suasana tempat sangat santai, jadi gaperlu repot-repot ngopi. Jadi bisa nongkrong santai, buat yang males rapi," ujarnya.

Citra dan Franka, menawarkan banyak menu kopi kekinian yang disukai anak muda. Apalagi kalau bukan kopi susu gula aren, iced vanilla latte, juga iced americano dengan nama menu Kata.Mantan

"Dari rasa kopi, cenderung tidak terlalu strong dan aman dinikmati bagi orang-orang yang mempunyai asam lambung (maag)," terangnya.

Jika ingin berkunjung, selama Ramadan, kedai kopi ini buka pukul 16.00 - 22.00 WIB. Saat datang, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya!

Kyoto Gion Cafe

Kafe ini berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Letaknya yang berada di dalam sebuah gedung dan tak adanya papan nama membuat kafe ini agak sulit ditemukan. Namun, pencarian Anda akan terbayarkan dengan suasana dan cita rasa makanan yang disuguhkan.

(Foto: Instagram/@gyonkyotocafe)

Terdapat tirai di bagian depan kafe. Meski areanya tidak terlalu besar, tetapi memiliki kesan klasik dari penggunaan furniture serba kayu. Area yang paling menarik adalah ruang tatami.

Di sini pengunjung bisa merasakan sensasi makan di atas tatami, tikar tradisional khas Jepang. Kafe ini terletak di Jalan Kemang Raya Nomor 8B, Kemang, tepatnya Gedung Aksara. Tarif menu berkisar antara Rp75.000-Rp200.000 untuk dua orang.

Reading Room Jakarta

Terletak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, The Reading Room merupakan tempat yang tepat bagi Anda yang ingin membaca buku dengan suasana tenang dan nyaman. Tempat ini didirikan oleh seorang penulis sekaligus movie director, Richard Oh. Saking nyamannya, The Reading Room sering dikunjungi oleh sederet selebriti Indonesia seperti, Joko Anwar, Ayu Utami, Raline Shah, hingga Joe Taslim.

Mereka biasanya menjadi pembicara di tempat ini, atau sekadar membuka laptop untuk membalas email dan menyelesaikan pekerjaan lainnya. Tidak perlu khawatir, The Reading Room juga memiliki sebuah cafe yang menyuguhkan beragam makanan dan minuman lezat.