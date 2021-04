KEVIN Hendrawan penasaran dengan sejarah kapal Titanic yang tenggelam pada 1912 di Samudra Atlantik Utara. Kapal paling besar pada saat itu dapat menampung sekitar 2.224 orang.

Peristiwa tenggelamnya kapal ini pun mengakibatkan korban jiwa sebanyak lebih dari 1.500 penumpang.

Peristiwa tenggelamnya kapal Titanic pun sampai dijadikan film yang sangat terkenal. Banyak yang penasaran dan tertarik dengan sejarah dari kapal tersebut.

Kevin baru saja berbagi pengalamannya saat berkunjung ke Titanic The Exhibition di Sydney, Australia. Di awal video, Kevin menunjukkan replikas interior kapal Titanic yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Ketika masuk ke dalam kapal, ia langsung melihat barang-barang pajangan seperti baju seragam, sertifikat, gagang pintu, dan lainnya.

Kevin pun menjelaskan bahwa di kapal ini terdapat beberapa bagian yaitu First Class, Second Class, dan Third Class. Kevin menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara ketiga kelas ini dimulai dari meja makan dan peralatan makan yang disediakan.

Selanjutnya Kevin memperlihatkan isi kamar First Class yang sangat mewah. Perabotan yang dipajang tersebut merupakan perabotan asli yang dibuat oleh perusahaan yang sama dengan perusahaan yang membuat perabotan Titanic.

Kevin pun lanjut ke koridor yang dihiasi dengan patung dan interior yang sangat berkelas. Selanjutnya, Kevin lanjut ke kamar Second Class dan Third Class.

“Nah ini tempat yang ikonik banget ya di film Titanic, di film akhirnya terendam semua” ujar Kevin.

