SEORANG warga negara asing kembali berulah di Bali. Kali ini seorang turis wanita itu melukis masker pada wajahnya agar bisa masuk ke sebuah minimarket.

YouTuber Josh Paler Lin membuat masyarakat Indonesia jengkel. Pasalnya, saat berlibur di Bali dengan teman perempuannya, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Dalam video yang diunggah @niluhdjelantik, terlihat Josh dan teman wanitanya ingin masuk ke sebuah minimarket. Tapi seorang petugas sekuriti tidak mengizinkan karena rekan Josh itu tidak mengenakan masker.

Alih-alih kembali ke mobil untuk mengambil masker, Josh malah mengecat sebagian wajah temannya dengan warna biru hingga seakan-akan ia mengenakan masker. Ia kembali ke minimarket dan berhasil mengelabui petugas keamanan.

Masker lukisan itu terlihat seperti asli terlebih saat teman Josh tidak membuka mulut atau tersenyum. Selama berkeliling toko, tidak banyak yang menyadari tingkah mereka. Namun di bagian akhir video ada seseorang yang sempat menyadari tingkah mereka.

Kedua turis ini dianggap tidak punya empati terhadap warga Bali yang telah berjuang keluar dari pandemi. Ia juga dikecam karena menjadikan Covid-19 sebagai lelucon. Dalam unggahannya, @niluhdjelantik meminta pihak berwajib segera menangkap dan mendeportasi dua turis itu.

“Tangkap kedua orang ini !!! Deportasi !! @joshpalerlin You are such a disgrace to our country. Masyarakat mati-matian berjuang keluar dari badai pandemi. Dihajar kanan kiri depan belakang. Tak hanya nyawa. Ekonomi juga mati suri. Kedua manusia ini tidak punya empati. Malah menjadikan Covid-19 lelucon. Saya meminta dengan hormat pihak @ditjen_imigrasi @imngurahrai menindak tegas kedua orang Ini. Jangan biarkan mereka menginjak-injak harga diri Bali,” tulisnya.

Hal ini tentu mengundang kejengkelan dari masyarakat Indonesia. Artis Melanie Ricardo ikut mengemukakan kekesalannya di kolom komentar. “Ini adalah konten yang sangat TIDAK PEKA! Covid BUKAN LELUCON! Orang-orang kehilangan orang tersayangnya karena virus ini!” tulis Melanie. Sejumlah warganet juga meluapkan amarahnya terhadap kelakuan dua turis tersebut. Mereka setuju jika Josh dan kawannya dideportasi. “Setuju ya DEPORTASI...maaf ya...tapi kasus lanjut,” komentar @Jansen4532.