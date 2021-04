PENGHUNI One East Penthouse & Residences di Surabaya, bisa nonton bioskop bersama keluarga dengan aman dan nyaman. Seperti apa keseruannya?

One East Penthouse & Residences merupakan apartemen yang menghadirkan konsep mix-used development dengan memadukan konsep premium residence, 5-star hotel & residence by Oakwood, serta fine dining resto & cafe berkonsep premium. Salah satu fasilitas unggulannya adalah Private Cinema yang bisa digunakan untuk nonton bareng (nobar) film box office. Tersedia delapan kursi yang bisa ditempati saat Anda mengajak keluarga, kerabat atau sahabat untuk nobar.

Pihak manajemen hunian apartemen ini memastikan untuk selalu menerapkan standar protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak minimal satu meter sehingga fasilitas ini sangat nyaman dan aman digunakan.

Selain Private Cinema, tersedia pula berbagai fasilitas premium lainnya, seperti multi-function hall, private gym, dan kids playground. Di area retail terdapat restoran dan salon yang bisa Anda manfaatkan untuk bersantai atau melakukan perawatan diri, serta Deckside Bar and Lounge yang hadir dengan konsep full-entertainment dining.

One East Penthouse & Residences berada di lokasi strategis di Jalan Raya Kertajaya, Surabaya, dengan akses mudah ke rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, universitas terkemuka, dan Central Business District (CBD). Tidak hanya itu, akses menuju Bandara Internasional Juanda bisa ditempuh hanya dengan waktu 15 menit.

Head of Sales One East Penthouse & Residences, Yansen Djunaidi menyampaikan, khusus untuk Anda yang ingin memiliki hunian baru di Surabaya, One East Penthouse & Residences memberikan penawaran spesial. Cukup dengan membayar Down Payment (DP) 5 persen, Anda sudah dapat langsung menempati unit dan menikmati semua fasilitas yang tersedia.

“Anda akan mendapatkan juga free service charge selama setahun dan free PPN. Ini kesempatan bagi Anda untuk bisa memiliki salah satu hunian terbaik dengan design premium berstandar kelas dunia di Kota Surabaya,” ucapnya saat dihubungi via telepon di Surabaya pada Selasa (20/4/2021).

Tertarik untuk memiliki atau berinvestasi di One East Penthouse & Residences? Hubungi 031 5957111 untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pula www.oneeast.co.id atau www.mncland.com untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

(dwk)