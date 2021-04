PRAMUGARI bernama Dini Qomatopa, terlihat cantik bak boneka Barbie hidup. Dirinya tak hanya menarik saat mengenakan seragam saja, nyatanya kemana pun pergi ia memiliki gaya fashion yang keren dan stylist.

Pesona kecantikan pramugari yang kerap disapa Dini ini memang tidak diragukan lagi. Ditambah Dini juga selalu memamerkan senyuman manis khasnya yang bikin siapapun merasakan damai.

Selain membagikan keseruan saat menjalankan tugas sebagai pramugari, Dini juga suka mengabadikan momen hangout dan foto selfienya di media sosial.

Diintip dari akun Instagram pribadinya @qamatopa, Okezone pun mengulas gaya Dini Qomatopa yang bisa Anda simak di bawah ini.

1. Bergaya formal

Dengan seragam warna oranye andalan maskapai Garuda Indonesia, Dini tersenyum manis dengan mata yang cetar menatap arah kamera. Dalam captionnya, ia mengungkapkan bahwa foto yang dibagikan ini ternyata digunakan untuk keperluan melengkapi ID card miliknya.

"When you realize that the best love is "self-love"✨

Cr. to: Foto id card yang dibuang sayang," tulisnya dalam keterangan.

Rambutnya yang disanggul rapi dan makeup flawless dengan polesan lipstik berwarna cerah membuat dirinya semakin terlihat keanggunannya pada foto yang diunggah 29 Maret 2021 itu.

2. Berdiri di pintu masuk kafe

Dini memilih tampil dengan outfit kasual yang memadukan T-shirt putih dan celana jeans. Rambut panjangnya dikucir serta segelas kopi di genggaman tangannya begitu mempesona.

"You are the sugar to my coffee,

Re : I don't need chu😋 " katanya.

Dalam foto yang diunggah pada 11 Februari 2021 tersebut, ia berpose ala candid menyampingkan tubuhnya dari arah kamera di depan pintu masuk kafe Arabica Indonesia.

3. Selfie dengan rekan kerjanya Sifatnya yang mudah bergaul dan ramah pastinya membuat Dini akrab dengan sesama pramugari lainnya di maskapai tersebut. Dalam foto ini ia sedang berswafoto dengan rekan kerjanya dengan latar belakang pesawat Garuda Indonesia. Di sini, Dini mengenakan seragam pramugari berwarna tosca, sedangkan rekannya memakai warna oranye. Banyaknya pertanyaan dari Netizen tentang berbedaan warna seragam pada maskapai Garuda Indonesia membuat Dini menjawab melalui captionnya. "Q: Apa bedanya baju tosca sama baju orange? A: Baik yg berseragam tosca maupun orange secara fungsi dan tugasnya sama. Jadi masing-masing FA punya kedua warna seragam ini dan bisa dipakai bergantian💚🧡 Namun kedua warna punya makna dan filosofi masing-masing: Tosca gives a fresh, shopisticated and tropical sense Orange insulates a warm, friendly and energetic vibe Ada 4 warna seragam yang dibuat untuk mencerminkan skema history, present, dan future garuda indonesia," jelasnya. 4. Potret berdiri di pinggir jalan Selama menjadi pramugari, tentu membuatnya bahagia karena yang ia selalu lihat dalam hidupnya adalah sisi baik, walaupun pernah merasakan hal buruk, Dini tetap mengganggap seburuk apapun pasti mempunyai sisi baik di dalamnya. " I live happily cause i can always see the good side, even in the worst thing✨ #spreadpositivity ," ujarnya. Diunggah pada 29 Juli 2020, ia mengabadikan potret dirinya terkena cahaya sinar matahari sore dengan outfit berwarna merah maroon dan kacamata yang menghiasi kepalanya sambil tersenyum tulus melihat arah kamera dengan latar belakang kendaraan yang sedang melitas di jalan raya.