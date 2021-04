SEJUMLAH maskapai penerbangan terus berinovasi mengembangkan bisnis non aeronautika, demi bertahan dari gempuran pandemi Covid-19.

Menurut sejumlah ahli, strategi ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan pemasukkan sekaligus mempertahankan loyalitas pelanggan di masa pandemi. Lantas, maskapai apa saja yang banting setir merintis model bisnis baru tersebut? Berikut MNC Portal Indonesia rangkumkan ulasannya.

Thai Airways

Sebut saja Thai Airways. Beberapa waktu lalu, maskapai nasional asal Thailand itu sempat menghebohkan dunia lantaran menjual makanan tradisional Thailand demi mendapatkan pemasukkan tambahan.

Mereka berinovasi membuka restoran khusus dengan suguhan hidangan lezat khas pesawat terbang. Menariknya, salah satu menu andalan mereka sekilas mirip seperti olahan odading khas tanah Sunda. Mereka menyebutnya dengan nama Pa Tong Go.

(Foto: Instagram/@thaiairways)

Lantas seperti apa tampilan pa tong go yang disajikan oleh Thai Airways? Pengunjung yang memesan hidangan ini, akan mendapatkan tiga potong pa tong go goring yang disajikan bersama saus bercitarasa manis. Satu porsi pa tong go dibanderol seharga Rp18 ribu, dan hanya tersedia di pagi hari karena stoknya sangat terbatas.

British Airways

Strategi serupa juga dikeluarkan British Airways. Belum lama ini, maskapai asal Inggris itu membuat sebuah pernyataan mengejutkan. Mereka dilaporkan akan menjual perlengkapan hingga merchandise mewah yang biasanya diberikan kepada penumpang pesawat kelas satu.

Hal ini menyusul kebijakan lockdown untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Adapun barang-barang yang dimaksud antara lain, champagne flute, piring mewah hasil rancangan William Edwards, selimut, sandal, handuk, hingga keranjang roti.

(Foto: Instagram/@british_airways)

Melansir laman Fox News, benda-benda tersebut rupanya telah melalui proses kurasi yang sangat ketat.

“Tujuannya agar konsumen dapat menciptakan kembali pengalaman terbang yang nyaman dan mewah dari rumah mereka masing-masing,” tulis pernyataan British Airways.

Tak hanya itu, British Airways juga menjual benda-benda unik tentang sejarah perusahaan mereka, termasuk tabung dan troli pesawat Boeing 747 yang saat ini sudah tidak digunakan lagi.

Air Asia

Terbaru, Air Asia turut mengembangkan bisnis nonaeronautika dengan meluncurkan airasia beauty di Indonesia. Lini bisnis ini menghadirkan ratusan produk perawatan kulit, kosmetik, hingga parfum dari berbagai merek ternama.

Mengusung konsep beauty for everyone, airasia beauty hadir untuk melengkapi kebutuhan kecantikan esensial bagi konsumen di Indonesia yang mengedepankan keaslian produk dan harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan.

CEO AirAsia Group, Tony Fernandes mengatakan, sepanjang pandemi tahun 2020, pihaknua telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat transformasi digitalnya menjadi lebih dari sekadar maskapai penerbangan dan menjadi sebuah superapp. "Kami mengawali layanan e-commerce kami, seperti airasia shop, airasia food, dan airasia fresh, di Malaysia tahun lalu, yang kini tergabung ke dalam lini bisnis airasia delivers," terang Tony Fernandes seperti dikutip dari siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat, 23 April 2021. (Foto: Instagram/@litacanfly) Peluncuran produk beauty ini, lanjut Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine tidak terlepas dari potensi pasar di In donesia. "Indonesia merupakan pasar yang sangat dinamis bagi industri digital dan industri kecantikan. Latar belakang tersebut yang membuat airasia beauty terpilih menjadi lini bisnis pertama di luar penerbangan yang hadir di Indonesia," tegasnya. Saat ini, terdapat lebih dari 600 produk dari 75 merek ternama, seperti Kenzo, Aigner, Thalgo, Bourjois, Mavala hingga Anna Sui tersedia di airasia beauty.