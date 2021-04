MASYARAKAT Indonesia beberapa waktu lalu dibuat geram dengan ulah sepasang turis prank masker di Bali. Setelah mendapat kecaman, akhirnya mereka mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf.

Nama Josh Paler Lin dan teman wanitanya Lisha tentu tidak asing lagi di telinga. Content creator itu dikecam warga Indonesia, karena melanggar protokol kesehatan dan membuat video Josh melukis masker pada wajah Lisa untuk mengelabui satpam swalayan.

Setelah beberapa saat menggembok Instagram pribadinya, Josh kembali dengan sebuah video klarifikasi sekaligus permintaan maaf bersama Lisha dan kuasa hukum mereka.

“Kami dari kantor HMA Office and Partner selaku kuasa hukum Josh Paler Lin dan Se Leia (Lisha). Klien kami ingin menyampaikan klarifikasi dan menyatakan permohonan maaf terkait video yang dibuat, yang kini tengah viral di media sosial," ucap Kuasa Hukum Josh dan Lisha membuka video.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram Josh, @joshpalerlin. Josh menjelaskan intensinya membuat video tersebut hanya untuk menghibur khalayak. Josh dan Lisha juga meminta maaf atas perbuatannya yang mengundang keresahan masyarakat Indonesia, khususnya Bali.

“Video tersebut dibuat sama sekali bukan bermaksud untuk tidak menghormati atau mengajak orang lain untuk memakai masker. Saya hanya membuat video itu untuk menghibur orang karena saya sendiri adalah seorang content creator dimana pekerjaan saya adalah untuk menghibur orang. Namun, saya tidak menyangka apa yang saya lakukan mendapatkan respon yang kurang baik dari para netizen yang menimbulkan terjadinya suatu keresahan,” jelas Josh.

“Sekali lagi kami ingin meminta maaf atas hal yang telah kami perbuat dan kami janji tidak akan melakukannya lagi. Saya juga ingin mengimbau dan mengajak masyarakat, khususnya di Bali agar selalu menggunakan masker demi kepentingan, keamanan, dan kesehatan kita bersama. Demi cepat pulihnya pariwisata di Bali,” tambahnya.

Kuasa hukum Josh dan Lisha juga mengatakan bahwa kliennya tengah menjalani proses hukum yang berlaku.

Kolom komentar unggahan tersebut penuh dengan beragam respon dari warganet. Beberapa orang masih tampak kesal, sementara sebagian orang lain menghargai permintaan maaf tersebut.

“Di sini lu numpang jadi hargai budaya yang ada di sini, maka lu akan dihargai di sini, belajar adalah hal yg terpenting…,” tulis @adiihsan100.

“Respect for u bro josh 😊,im big fan you from indonesia 😊 (saya menghormatimu, Josh. Saya penggemarmu dari Indonesia),” tulis @alfinnn01.