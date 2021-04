SETELAH sebelumnya dua kali melakoni misi luar biasa, Helikopter Ingenuity milik NASA kembali berhasil melakukan penerbangan ketiganya di Planet Mars.

Ya, pada penerbangan kali ini helikopter mungil tersebut dapat terbang lebih tinggi dan lebih cepat ketimbang saat diuji di bumi.

Pada Minggu pukul 01.31 AM ET helikopter itu naik 16 kaki dan terbang 164 kaki selama penerbangan ketiganya dengan kecepatan tertinggi yakni 6,6 kaki per detik.

"Penerbangan hari ini adalah yang kami rencanakan, namun hasilnya sungguh menakjubkan,” ungkap Dave Lavery perwakilan dari NASA dalam sebuah pernyataan, melansir The Verge.

"Dengan penerbangan ini, kami menunjukkan kemampuan kritis yang akan memungkinkan penambahan dimensi udara untuk misi Mars di masa depan," timpalnya.

Pada misi keduanya beberapa hari lalu, Ingenuity melakukan penerbangan 51,9 detik dengan menempuh jarak tujuh kaki. Untuk penerbangan pertama Ingenuity pada 19 April, pesawat kecil itu terangkat hanya 10 kaki dari permukaan Mars selama 39 detik.

Ingenuity tiba di Mars pada 18 Februari lalu dengan penjelajah induknya, Perseverance, yang misinya mencari tanda-tanda kehidupan dan mengambil sampel tanah Mars.

Kendati Ingenuity bukan fokus utama dari misi Perseverance, daya jelajahnya untuk terbang di atmosfer tipis Mars akan memberikan data yang berguna bagi eksplorasi planet merah itu di masa mendatang.

(put)