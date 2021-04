BAGI travelers pasti sudah tak asing dengan Yogyakarta. Di bulan puasa seperti sekarang ini, tentu yang menjadi buruan ialah tempat bukber di Jogja yang sekiranya paling asyik disambangi.

Nah bagi Anda yang saat ini sedang berkunjung ke Kota Pelajar, jangan sampai melewatkan momen buka puasa bersama di daerah Istimewa ini.

Beberapa pilihan tempat bukber pun tersedia beragam di sini. Jika masih bingung, yuk simak lima rekomendasi tempat bukber di Jogja yang wajib Anda jajal.

1. Pondok Cabe Bistro Simanjuntak

Restoran yang satu ini menawarkan suasana modern dan nyaman kepada pengunjung. Tempat duduk yang didominasi dengan lesehan, dan penggunaan lantai kayu sebagai bahan dasar menciptakan kesan homie.

(Foto: Instagram/@pondokcabejogja)

Tempat ini cocok dikunjungi bagi Anda yang ingin berbuka bersama dengan kerabat maupun teman. Apalagi jika anda lebih senang dengan suasana kebersamaan duduk lesehan.

Berlokasi di Terban, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, restoran ini menyuguhkan menu khas Indonesia dan makanan barat. Harga yang ditawarkan juga ramah di kantong.

2. Rajaklana Resto

Untuk Anda penikmat suasana senja, bukber di Rajaklana Resto akan memanjakan mata anda melihat pemandangan senja di langit Jogja sembari bersantai menunggu waktu berbuka puasa.

Dari tempat ini, pemandangan matahari terbit dan tenggelam terlihat memesona, sehingga mampir ke Rajaklana Resto akan meninggalkan kesan berbeda.

(Foto: Instagram/@rajaklana_resto)

Bagi Anda yang bingung mencari lokasi bukber, Rajaklana dapat dijadikan pilihan, karena selain punya ruangan outdoor, tempat ini juga asri dan nyaman. Cocok bagi Anda yang ingin melepas penat sembari melihat langit malam.

Makanan yang disajikan di sana pun beragam dengan ciri khas menggunakan daun pisang sebagai alas. Berada di perbatasan Kasihan, tepatnya di Desa Sembung, Yogyakarta tempat ini dapat anda kunjungi dengan menempuh jarak 30 menit perjalanan dari arah Yogyakarta.

3. Pondok Makan Pelem Golek

Pondok makan ini mengusung nuansa pedesaan yang sangat kental. Bagi Anda yang ingin mengadakan bukber dengan konsep masakan rumahan, pondok makan ini cocok dikunjungi.

Berlokasi di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, tempat ini juga didukung dengan dekorasi pedesaan. Seperti adanya kolam ikan dan pohon-pohon bambu di sekitar.

(Foto: Instagram/@pelemgolek)

Makanan yang disajikan di sana beragam, seperti olahan ikan atau seafood, juga makanan rumahan seperti nasi goreng, sapo tahu, dan olahan ayam atau sapi.

4. Omah Dhuwur Restaurant

Restoran ini menyajikan makanan khas nusantara dan barat. Memasuki restoran, anda akan disuguhkan dengan suasana pengalaman menjadi seorang ningrat, dengan penambahan dekorasi adat Jawa yang cukup kental.

(Foto: Instagram/@omahdhuwurjogja)

Suasana Jawa yang disuguhkan menjadi suatu kemewahan tersendiri bagi pengunjung. Berlokasi di Jagalan, Kecamatan Kotagede, Bantul, Yogyakarta, tempat ini dapat menjadi lokasi pilihan untuk bukber jika Anda berada di Yogyakarta.

5. Kakkoii Japanese BBQ & Shabu-Shabu

Bagi Anda pencinta makan sistem All You Can Eat (AYCE) untuk bukber, tempat ini dapat menjadi pilihan terbaik. Selain hidangannya yang lezat, tempatnya juga menyuguhkan suasana nyaman.

(Foto: Instagram/@puputtian02)

Sembari memasak sendiri hidangannya, anda dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan teman Anda siapa yang akan makan daging dengan porsi paling banyak agar makanan habis tepat waktu. Varian daging yang tersedia di sana pun ada tiga macam, yakni daging sapi, daging ayam, dan daging.

Berada di daerah Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, tempat ini dapat dikunjungi mulai jam 11.00- 22.00 WIB. Nah, bagaimana Okezoners, tertarik untuk mencoba?