LUKISAN pemimpin Kesultanan Turki Ustamniyah atau Ottoman ke 10, Suleiman Agung atau Suleiman I yang berkuasa pada abad ke 16, telah telah dijual di rumah lelang Sotheby di London, Inggris pada Maret 2021.

Karya seni itu berhasil terjual dengan harga 438.500 Pound atau sekira Rp8,7 miliar. Ini merupakan harga tertinggi jika dibandingkan dengan perkiraan awal yaitu antara 80.000 hingga 120.000 pound.

Lukisan yang sangat berharga untuk Istanbul ini dibeli oleh seorang pembeli yang tak disebutkan namanya. Pembeli anonim itu dengan sukarela menyumbangkan karya tersebut ke Dewan Kota Istanbul atau Istanbul Metropolitan Municipality (IBB).

Lelang ini diadakan tepat dua tahun setelah Sotheby melelang satu set karya seni bersejarah yang terkait dengan kekaisaran Ottoman, termasuk potret lain dari Sultan Suleiman yang Agung, yang dianggap sebagai karya salah satu pengikut pelukis terkenal Italia Gentile Bellini.

Melansir Daily Sabah, Senin (3/5/2021), potret yang dijual pada pelelangan ini menggambarkan Sultan Suleiman I yang diduga berusia 43 tahun, meski di sana tidak bertuliskan usia sultan. Lukisan itu memiliki kemiripan dengan dua contoh abad ke-16 lainnya.

Keduanya disalin langsung dari lukisan mlik Paolo Giovio, seorang humanis dan sejarawan Italia abad ke-16 yang memiliki koleksi lebih dari 400 potret. Pelelangan ini adalah bagian dari program besar yang diiklankan sebagai “Arts of the Islamic World & India Including Fine Rugs and Carpets” oleh Sotheby’s.

Atas sumbangan yang diberikan oleh pembeli anonym kepada IBB, wali kota IBB Ekrem İmamoğlu turut mengucapkan rasa bangganya.

“Ia kembali ke rumah! Potret Suleiman the Magnificent, yang terjual dengan harga rekor dilelang Inggris Raya pada bulan Maret, disumbangkan ke IBB oleh pembelinya. Sumbangan atas karya yang sangat berharga untuk Istanbul dan keyakinan yang dirasakan terhadap IBB membuat kami bangga. Selamat Istanbul!” tulis Ekrem İmamoğlu pada postingan Twitternya.

