SETIAP pramugari selain identik dengan seragamnya yang ketat dan rambut disanggul, pasti memiliki pesonanya tersendiri. Seperti pramugari berparas cantik, Dwi Ratnawati.

Dwi memang memiliki rambut berwarna coklat pendek yang membuatnya tidak diharuskan untuk menyanggul rambutnya. Pesona lain terlihat karena ia memiliki kumis tipis yang membuatnya terlihat begitu manis aduhai.

Memiliki lebih dari 52 ribu pengikut di akun Instagram-nya, Dwi banyak mengabadikan momen saat sedang bertugas ataupun kegiatan kesehariannya. Foto-foto yang ia unggah pun sangat kece dan instagramable banget lho Okezoners.

Berikut beberapa pesona pramugari Dwi Ratna sebagaimana dihimpun dari laman Instagram-nya, @dwiiratnawatii

Memandangi bunga

Foto yang diunggah pada 3 Maret 2021 memperlihatkan pramugari berambut pendek ini sedang duduk mengenakan dress yang semakin membuatnya terlihat anggun seraya memandangi sebuah bunga.

Dalam unggahannya kali ini ia sedang berada di Kota Surabaya dengan latar belakang yang terlihat indah tetapi dibuat fokus hanya kepada dirinya.

(Foto: instagram/@dwiiratnawatii)

“Bersifatlah seperti bunga yang enak dipandang namun sukar dipetik. Meskipun esok akan layu, pasti akan mekar dan indah kembali,” tulis Dwi pada keterangan foto.

Banyak warganet yang melontarkan pujian kepada Dwi karena parasnya yang cantik.

“Cantik bgt sii mba nyaaaa😍😍😍” puji pengguna akun @dianbara98 pada kolom komentar.

“Ya, seperti mbak yg cantik..manis...😍😍” tulis @halimaalkarim93.

Mengenakan dress biru

Kali ini Dwi Ratna yang sedang berkunjung ke Kota Samarinda menunjukkan pose berdiri seraya tersenyum menatap kamera. Ia mengenakan dress berwarna biru yang membuatnya tampak anggun.

Rambutnya yang disanggul hingga menyisakan sedikit rambut di sisi kanan dan kiri wajahnya membuat dirinya terlihat imut.

Berlatar belakang sungai dan Jembatan Mahakam yang menghubungkan Kota Samarinda dengan Balikpapan ditambah langit yang biru semakin memperindah foto yang ia unggah pada 23 Januari 2021.

(Foto: Instagram/@dwiiratnawatii)

Dari dress dikenakan Dwi dan juga caption yang ia tuliskan terlihat ia akan menghadiri sebuah resepsi pernikahan.

“Kondangan be like 😊” tulis Dwi sebagai keterangan dalam unggahan tersebut.

Dwi lagi-lagi membuat warganet terpesona akan dirinya, seperti salah satu komentar yang dituliskan oleh akun @dedek_irma_suryani, “Terpesona aku terpesona” tulis pemilik akun tersebut.

Komentar lain pun terlihat menyanjung kecantikan dan manisnya pramugari berkumis tipis ini.

“Ternyata gula kalo dikasih nyawa manis ya😁” tulis mettaqairunisa86

“Mashaallah Kaka Cantikk ku 😍😘😊” puji mardhatillah886

Baring manja di atas ranjang

Pada foto yang diunggah pada 7 Januari 2021 ini memperlihatkan Dwi yang sedang berbaring di atas ranjang, sambil memegang gelas cangkir dengan latar belakang jendela yang menembus jalanan dan terlihat pepohonan yang hijau. Ia juga menyentuh rambutnya seraya tersenyum.

Dengan selimut yang ia gunakan untuk menutupi hampir seluruh badannya, pramugari manis ini berpose bak bangun tidur dan sedang menyeruput kopi.

“When wake up at the morning and I make a cup of coffee. how about you? tea or coffee? ☕️☕️” tulisnya.

Warganet pun menjawab pertanyaan Dwi dengan memilih kopi bahkan juga susu. “Ohh.. Saya mah pasti buat kopi. Biar semangat kerjanya.” tulis pengguna akun @rangga.agrata “I prefer milk 🥛 than tea or coffee” timpal @oliverzula_358997 (Foto: Instagram/@dwiiratnawatii) Tak hanya itu, sebagian warganet pun berfokus pada wajah cantik Dwi dalam foto tersebut. “Cantik bingit de km” tulis @nadachatimaria “Cantik sexy” komentar @rhotetz. Duduk di kursi pesawat Saat sedang bertugas, perempuan berparas cantik ini menyempatkan untuk mengambil momen untuk diabadikan di akun Instagramnya. Kali ini Dwi duduk di kursi penumpang seraya tersenyum yang memerlihatkan giginya, seraya menatap ke arah kamera. Dwi tampak mengenakan seragam kebanggaannya, yang semakin membuatnya terlihat cantik. (Foto: Instagram/@dwiiratnawatii) Pada foto yang diunggah pada 12 April 2021 itu menunjukkan bahwa dirinya sedang berada di Bandara Internasional Supadio, Pontianak. Duduknya yang anggun, lagi-lagi membuat warganet terpesona dan banyak yang memuji paras cantiknya. “Terpesona kak🔥” tulis @dickiwdi “Cantik banget 😍😍” komentar @henynh67.