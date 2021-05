SEJARAH keberadaan batu Hajar Aswad tak pernah bisa dilepaskan dari sejarah Kakbah, yang merupakan kiblat umat Islam. Seperti diketahui, Kakbah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail.

Arab Saudi pada Rabu merilis gambar detail Maqam Ibrahim, atau Tempat Perhentian Nabi Ibrahim alaihissalaam, yang terletak di Komplek Masjidil Haram, Makkah al-Mukarramah. Gambar itu belum pernah terlihat sebelumnya.

Dalam hal ini, Presidensi Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menangkap detail Maqam Ibrahim dengan teknik baru fotografi yang menggunakan fokus panorama bertumpuk.

Teknik itu menghasilkan satu gambar dengan resolusi tertinggi. Maqam Nabi Ibrahim adalah batu yang mengandung jejak tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Kakbah.

Batu tersebut pun diabadikan dengan bingkai emas, perak, dan kaca untuk mengawetkan jejak kaki nabi. Umat muslim percaya bahwa batu tempat jejak kaki tercetak diturunkan langsung dari surga bersama dengan Hajar Aswad yang terkenal.

Adapun informasi umum terkait maqam Nabi Ibrahim AS adalah bentuknya yang persegi dengan jejak kaki Nabi Ibrahim AS dengan dua lubang berbentuk oval di tengahnya.

Cetakan batu tersebut memiliki perpaduan warna antara putih, hitam, dan kuning dengan ukuran lebar, panjang, dan tinggi sekitar 50 centimeter.

Anda bisa menemukan maqam ini di depan gerbang Kakbah, 10-11 meter sebelah timur Kakbah, di bagian yang mengarah ke Safa dan Marwah.

Sementara itu, sehari sebelumnya, pihak berwenang di Arab Saudi juga merilis gambar batu Hajar Aswad dengan tingkat resolusi yang serupa.

Dalam keyakinan agama Islam, Hajar Aswad diturunkan langsung dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim oleh Malaikat Jibril. Batu itu dikelilingi bingkai yang terbuat dari perak murni dan terletak di sudut Kakbah, sekitar satu setengah meter dari permukaan tanah.

Di sisi lain, Nabi Ibrahim merupakan salah satu Rasul Ulul Azmi yakni golongan nabi yang memilUki ketabahan yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Rasul yang termasuk dalam Alul Azmi adalah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, serta Nabi Muhammad SAW.