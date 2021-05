BALI masih menjadi destinasi favorit untuk masyarakat Indonesia, tak terkecuali saat libur Lebaran tahun ini. Dengan pamor yang telah mendunia, Pulau Dewata ini menawarkan beragam objek wisata seru yang bisa dinikmati bersama keluarga ataupun orang terdekat.

Tentu saja hal ini berlaku terutama bagi Anda yang sudah berada di Bali lebih awal karena bagaimanapun kita tetap harus mematuhi aturan pembatasan mobilitas warga selama liburan Lebaran tahun ini untuk mencegah penularan virus corona.

Nah, bila Anda sudah pasti akan melewatkan waktu liburan ini di Bali, sebaiknya carilah tempat akomodasi yang menawarkan banyak pilihan aktivitas dan promo menarik, salah satunya adalah The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Berikut ini 5 alasan mengapa The Westin Resort Nusa Dua, Bali menjadi akomodasi pilihan yang tepat selama Anda menikmati libur Lebaran di Bali.

Panorama Pantai Nusa Dua yang indah

The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menjadi salah satu resor yang memiliki akses langsung ke pantai Nusa Dua. Di sini Anda bisa menyaksikan pemandangan sunset yang indah di sore hari. Selain itu, sangat ramah untuk anak-anak karena pantai ini berada di perairan dangkal yang membuat air lautnya cukup tenang dan ombak yang tidak begitu keras.

Fasilitas kebugaran mumpuni

Untuk Anda yang gemar berolahraga, resor bintang 5 ini menyediakan Westin Workout Fitness Studio. Di sini Anda bisa berolahraga setiap saat selama berlibur dengan menggunakan peralatan fitness yang tersedia, serta didukung oleh instruktur yang telah berpengalaman.

Area bermain anak yang lengkap

Resor bintang 5 ini menyediakan Westin Family Kids Club yang merupakan fasilitas bermain anak berkonsep indoor dan outdoor. Dengan adanya fasilitas bermain anak ini, Anda sebagai orang tua tidak perlu khawatir ketika mengajak anak berlibur di sini. Westin Family Kids Club seringkali mengadakan acara khusus untuk anak-anak pada momen-momen liburan tertentu.

Pilihan dining yang beragam

Terdapat enam pilihan tempat untuk dining yang terdiri dari restoran dan bar. Konsep yang ditawarkan pun beragam, mulai dari restoran atau bar di tepi pantai, tempat Anda bisa menyantap hidangan sambil menikmati panorama sunset yang indah, atau restoran dan bar yang berada di dalam ruangan.

Dan yang paling penting adalah beragam pilihan hidangan, mulai dari nusantara, western, hingga japanese food, dijamin akan menggugah selera Anda.

Promo spesial Lebaran hanya Rp1 jutaan

The Westin Resort Nusa Dua, Bali menawarkan promo spesial Lebaran yang mengusung tema Stay A Little Longer with Me This Lebaran, mulai dari Rp 1.100.000,- net, Anda sudah bisa menginap di resor bintang 5 yang menawarkan fasilitas dan layanan terbaik ini.

Director Sales & Marketing The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Saraswati Subadia mengatakan, dengan promo spesial Lebaran ini Anda mendapatkan akomodasi 1 malam, serta sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 anak.

“Menariknya dengan promo ini, Anda sudah mendapatkan akses langsung ke fasilitas Westin Family Kids Club dan Westin Workout Fitness Studio, serta bisa merasakan aktivitas seru lainnya ketika menginap di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, selama periode libur lebaran,” ucap Saraswati Subadia saat diwawancara via telepon, Jumat (7/5/2021).

The Westin Resort Nusa Dua, Bali, aman untuk dikunjungi karena sudah mendapatkan sertifikat Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability (CHSE) sesuai standar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).

Periode pemesanan promo Stay A Little Longer with Me This Lebaran ini berlaku sampai 17 Mei 2021 untuk batas masa akhir menginap hingga 18 Mei 2021. Untuk info pemesanan, hubungi ke nomor +62 361 771906 atau 0811 3885 722. Selain itu, Anda juga bisa reservasi langsung melalui website di www.westinnusaduabali.com dengan memasukkan kode BOG.

Ayo pesan sekarang dan nikmati libur lebaran Anda bersama keluarga di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.