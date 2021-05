INDAH Kalalo dan keluarganya baru saja dinobatkan sebagai Duta Pariwisata Klungkung, Bali oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini diumumkan oleh model sekaligus aktris tersebut di akun Instagramnya @indahkalalo.

Dalam ajang promosinya sebagai Duta Wisata, istri dari Ibrahim Justin Werner ini mengunggah sebuah video yang berisi 3 destinasi wisata favoritnya selama berada di Klungkung, Bali. Mau tahu apa saja? Berikut ulasannya yang dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Tiga Nusa

Pulau yang menjadi favorit Indah Kalalo adalah pulau 3 Nusa yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Ketiga pulau ini terkenal dengan keindahan lautnya yang biru dan pasir putihnya yang lembut. Banyaknya destinasi wisata di sekitar ketiga pulau ini menjadi spot bagus untuk menyelam dan snorkeling.

Pengunjung bisa melihat berbagai kekayaan biota kehidupan laut dan terumbu karang yang hidup terjaga secara alami. Selain itu, travellers juga bisa berfoto dengan latar belakang laut biru yang cantik di Pantai Klingking Nusa Penida, dan Tebing Blue Lagoon Cliff Jump di Nusa Ceningan.

“Siapa sih yang ga kangen Bali, yuk turis lokal semoga setelah larangan mudik berakhir kalian bisa ke Bali lagi ya… siapa disini yg sudah pernah ke Klungkung yg mencakupi 3 pulau favoritenya the Happilionaire Family … yuk di play lagi yah video kami jadi duta @klungkung_tourism Sea You in Bali soon!!! Dont forget to visit the wonderful 3 Nusas , Nusa Penida Nisa Lembongan dan Nusa Ceningan,” tulis Indah Kalalo di postingannya.

2. Kerta Gosa

Kerta Gosa adalah komplek bangunan atau balai pengadilan warisan Keraton Semarapura yang dibangun pada abad ke 18. Bangunan bersejarah ini menjadi salah satu obyek wisata unggulan di Klungkung, Bali. Kerta Gosa. Dikutip dari laman klungkungkab.go.id, Kerta Gosa dibagai menjadi 2 buah bangunan (bale) yaitu Bale Kertagosa dan Bale Kambang.

Bale Kerta Gosa dulunya difungsikan sebagai tempat siding pengadilan pada zaman kolonial Belanda. Selain itu, bangunan ini juga dikelilingi oleh sebuah taman bernama Taman Gili. Kerta Gosa dan Taman Gili dihiasi oleh berbagai arsitektur khas Bali dengan berbagai lukisan yang menceritakan kisah-kisah yang sarat akan nilai moral. Kisah-kisahnya diantara lain ada Sutasoma, Pan Brayut, Palalintangan, Bima Swarga dan masih banyak lagi.

3. Pura Goa Lawah Objek wisata Goa Lawah ini terletak di desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Bali. Pura Goa Lawah dikenal masyarakat karena adanya sebuah goa pada bagian utama pura ini, yang di dalamnya terdapat sekumpulan kelelawar. Dikutip dari laman Indonesia Kaya, Pura Goa Lawah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pura Besakih di lereng Gunung Agung yang merupakan pura induk (mother temple) bagi seluruh umat Hindu Bali. Menurut Lontar Prekempa Gunung Agung, Pura Gua Lawah merupakan representasi kepala dari Naga Basuki, sedangkan Pura Gua Raja di Kompleks Pura Besakih merepresentasikan ekornya. Karena terletak berdampingan dengan laut, Anda juga bisa menyaksikan keindahan pantai berpasir hitam dengan laut birunya terhampar luas dari areal pura. 4. Desa Aan Desa yang juga berada di Klungkung ini berada kurang lebih 8 KM arah utara dari Kota Semarapura. Desa ini sarat akan potensi wisata alamnya karena menyajikan pemandangan alam khas pedesaan Bali yang mempesona. Salah satu destinasi yang ada di desa ini yaitu Petapan Park yang menyuguhkan diantaranya sumber air yang melimpah, perbukitan dengan pemandangannya yang menakjubkan, dan hamparan persawahan hijau. Traveler bisa melakukan banyak aktivitas menarik di tempat ini. Seperti trekking, cave tubing, dan ayunan dari ketinggian.