PESAWAT Delta Air Lines yang melakukan penerbangan dari Atlanta ke Washington, D.C., melakukan pendaratan darurat setelah disambar burung.

“Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sesaat setelah lepas landas, ketika Penerbangan 2281 meninggalkan Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta,” kata Juru Bicara Delta Morgan Durrant yang dilansir Okezone dari Fox News.

“Pesawat kemudian kembali ke bandara Atlanta, sehingga penumpang bisa naik penerbangan lain ke Washington Minggu larut malam,” tambahnya.

Redaktur Pelaksana WJLA-TV Paul Gourley, yang berada dalam penerbangan tersebut, mengatakan pesawat melakukan pendaratan darurat setelah kaca depan kokpit jet dihantam. Dia memposting gambar di Twitter tentang sisa-sisa burung di kaca depan. Dalam postingan Twitter-nya, dia mengucapkan selamat kepada kru atas ketenangan dan profesionalisme mereka dalam mengembalikan pesawat dengan selamat.

#BREAKING @Delta flight 2281 makes a safe emergency landing look to the right is the windscreen to see what happens when a bird hits the cockpit windscreen crew did an amazing job thank you pic.twitter.com/9dlfeRYjwf— pgnewsguy (@PGNewsGuy) May 10, 2021