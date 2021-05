MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sangat merasa kehilangan atas meninggalnya Wimar Witoelar, pada Rabu 19 Mei 2021. Sandi punya pengalaman tak terlupakan tentang sosok mantan Juru Bicara Presiden ke-4 RI KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

Dalam rekaman suara yang dibagikan di akun Instagram @sandiuno yang diunggah, Kamis (20/5/2021), ia menceritakan awalnya mengenal Wimar Witoelar.

“Saya mengenal beliau sejak saya selesai pendidikan dan masuk dalam masa magang di salah satu usaha di mana pak Wimar menjadi konsultannya. Waktu itu kantornya bernama Intermatrix,” kata Sandiaga.

“Saya bersama pak Djoko Soemantri, atasan saya waktu itu, berkantor bersama-sama pak Wimar dan selama enam bulan saya dilatih oleh pak Wimar.”

Selain ditatar soal bisnis, Sandi juga mendapatkan pelajaran lainnya dari Wirman, yakni wawasan tentang kebangsaan, cara membangun relasi, inovasi dan jejaring.

Setelah enam bulan mendapatkan training dari Wirman, Sandi langsung mendapatkan beasiswa di George Washington University, Amerika Serikat. Kebetulan Wirman juga merupakan lulusan dari kampus yang sama.

Pembelajaran mengenai pengelolaan infrastruktur, serta proyek lainnya Sandi dapatkan ilmu dan masukan dari Wirman.

"Beliau juga memberikan banyak pelajaran kepada saya, tentang pengelolaan dan juga awal-awal dari proyek-proyek infrastruktur yang kami kerjakan banyak mendapatkan masukan dari Pak Wirman," terangnya.

Sandi sempat mendapatkan pengalaman membuat suatu kajian tentang sistem pendidikan, terutama pendidikan manajemen dan peningkatan produktivitas dari SDM (sumber daya manusia) yang dimiliki saat itu.

Lebih lanjut, Sandi hanya bisa mendoakan Jubir Gus Dur ini agar mendapatkan tempat terbaik di di sisiNya.

"Selamat jalan Pak Wimar, we will miss you a lot Semoga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," pungkasnya.

Unggahan Sandi langsung ditanggapi oleh followersnya. Mereka rata-rata mengucapkan duka cita atas meninggalnya Wimar ikut dan mendoakannya.