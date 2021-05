HOTEL-hotel di Manado sudah mengantongi sertifkat CHSE atau protokol kesehatan berbasis Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan). Industri perhotelan di Ibu Kota Sulawesi Utara itu pun siap menyambut kebangkitan pariwisata.

Salah satunya adalah Hotel Four Points By Sheraton. Sebagaimana tempat lainnya, hotel ini juga terdampak pandemi COVID-19 diawal Mei 2020.

Namun pada November 2020, hotel ini sudah mendapatkan sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Direktur Operasional Four Points by Sheraton Manado, Eri Irmansyah mengatakan, sejak mengantongi izin CHSE, terjadi peningkatan jumlah pengunjung, meskipun rata-rata masih didominasi wisatawan lokal.

"Itu kita buka saat new normal, ada peningkatan (pengunjung) sedikit tapi tidak signifikan kalau mengacu tahun sebelumnya," kata Eri, Rabu (19/5/2021).

Pantauan di lokasi, sebelum memasuki hotel, para pengunjung terlebih dahulu melewati pengecekan metal detector cek suhu tubuh. Tersedia pula hand sanitizer/air bersih untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari protokol kesehatan.

Eri menjelaskan, para pengunjung dapat memesan hotel dan melakukan pembayaran secara online di beberapa platform travel digital tanpa harus datang terlebih dahulu. Tujuannya untuk mencegah antrean di lobi.

Selain itu, kata dia, saat sarapan pagi, makan siang dan malam pun tetap menerapkan prokes. "Tidak self service. Tapi dilayani langsung oleh waiters atau pelayanan di prasmanan," ujarnya.

Untuk mendukung kebangkitan pariwisata nasional, unit usaha digital travel agent milik MNC Grup, Mister Aladin, menggelar kegiatan Business Matching di Manado.

Melalui kegiatan ini diharapkan pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata, bangkit di masa pandemi Covid-19. Dalam kegiatan itu, Mister Aladin bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Sulut.

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan, kerja sama ini merupakan perwujudan dari tiga pilar utama yang selalu digaungkan Menteri Parekraf, Sandiaga Shalahuddin Uno yaitu inovasi, adaptasi dan kolaborasi.

"Karena itu untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di masa pandemi ini kita enggak bisa sendiri," kata Visensius.