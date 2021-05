SEBAGAI upaya mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pariwisata pada masa pandemi COVID-19, Mister Aladin menggelar Business Matching di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (19/5/2021).

Mister Aladin yang merupakan unit usaha digital travel agent milik MNC Grup bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Sulut.

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan, kerja sama ini merupakan perwujudan dari tiga pilar utama yang selalu digaungkan Menparekraf Sandiaga Shalahuddin Uno, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.

"Karena itu untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di masa pandemi ini kita enggak bisa sendiri," kata Visensius di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Manado, Sulut, Rabu (19/5/2021).

Ia menilai peran serta Mister Aladin dalam mendorong tumbuhnya industri pariwisata patut diapresiasi. Sebab, inovasi digital yang ditawarkan oleh Mister Aladin dapat menjadi kawah candradimuka para pelaku travel agent untuk mengubah strategi bisnis digital.

Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat masih berhati-hati terkait keamanan untuk berwisata.

"Semua orang berusaha menjaga distance, nah kehadiran Online Travel Agent (OTA) ini merupakan salah satu jalan keluar bagi teman-teman industri pariwisata kita yang berada di garda paling depan, terutama kita ekspose produk mereka maupun beberapa ide mereka tentang travel digital," jelas pria yang biasa disapa Bung VJ ini.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sulawesi Utara. Ia mengatakan kegiatan business matching ini dapat mendorong destinasi wisata di Likupang, yang menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas Kemenparekraf terlebih nantinya akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

"Seperti Mister Aladin akan membantu industri-industri ini supaya cepat mereka shifting dari konvensional ke digital. Sehingga jangkauannya akan lebih luas," kata Roy Richard, salah satu perwakilan dari Kadispar.

Sementara itu, Chief Operating Officer Mister Aladin, Nitha Sudewo, mengatakan fokus pihaknya dalam kegiatan kali ini adalah membuat para pelaku travel agent atau local tour operator destinasi pariwisata di Sulut dapat bergabung di Mister Aladin.

"Nantinya mereka dapat menyuplai atau memposting produk tour di wilayah mereka dan kita bisa kerja sama melakukan join promosi," katanya.

Disadari Nitha, memang banyak tantangan yang dihadapi sektor pariwisata saat pandemi Covid-19, terutama dalam strategi promosi. Untuk itu, pihaknya menyiapkan berbagai cara guna menarik para wisatawan dengan menentukan harga yang lebih fleksibel dan memastikan destinasi wisata aman dan telah mematuhi standar protokol kesehatan Kemenparekraf. "Saat ini kami melakukan penjualan produk itu lebih fleksibel karena para tamu juga bisa membatalkan produk yang dibeli, tentunya mengikuti skema yang berlaku. Kedua, kami melakukan promosi biasanya dalam jangka waktu tertentu untuk tanggal perjalanannya bisa dilakukan kapan pun, bahkan bisa sampai satu tahun mendatang. Tapi bisa dibeli pada saat kami melakukan promosi," tukas Nitha. Niat baik Mister Aladin itu disambut gembira oleh Ketua ASITA Sulut, Merry Karouwan. Ia berharap adanya kolaborasi membuat destinasi wisata dan industri kreatif di Sulut tambah maju. Terutama mendukung beberapa wisata di Pulau Likupang. "Kami bersama Aladin semoga membawa semangat bisnis kita tambah maju," pungkas Merry. Untuk diketahui, Mister Aladin adalah sebuah layanan travel digital indonesia yang menginspirasi dan mendukung masyarakat untuk bepergian dan diluncurkan pada November 2015 oleh MNC Grup. Mister Aladin menyediakan layanan pemesanan di lebih dari 100.000 hotel dalam maupun luar negeri, tiket pesawat, tiket kereta, dan paket wisata untuk memenuhi kebutuhan wisata masyarakat yang semakin meningkat.