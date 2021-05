MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekeraf) Sandiaga Salahudin Uno meresmikan Gallery Museum dan lapangan basket The Bucketlist Indonesia di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Tempat ini merupakan surganya para pecinta basket yang diklaim terlengkap di wilayah Asia Tenggara.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Sandiaga yang didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya berkeliling di area museum The Bucketlist. Di sini, banyak koleksi barang-barang dari pemain basket nasional dan internasional yang tersimpan rapi dalam kotak kaca.

Kemudian, mereka juga sempat menjajal lapangan indoor basket The Bucketlist yang telah berstandar internasional. Tanpa canggung, Sandiaga dan Bima meleparkan bola ke dalam ring dari titik tiga point.

"My first love is basket ball, jadi melihat tadi buat saya dream come true. Saya terima kasih sekarang Kota Bogor punya bucketlis," kata Sandiaga kepada wartawan di lokasi, Minggu (23/5/2021).

Sandiaga menambahkan, bahwa gallery museum The Bucketlist Indonesia ini diklaim yang terlengkap di Asia Tenggara. Banyak koleksi barang-barang dari para pemain nasional maupun internasional.

"Tadi sudah saya cek bahwa mungkin ini koleksi yang paling lengkap se-Asia Tenggara. Wisatanya dapet, olahraga basketnya dapet dan penting edukasinya dapet. Saya titipkan ditengah pandemi pastikan protokol kesehatannya karena basket ini contact sport kita lagi penerapan CHSE," ungkapnya.

Diharapkan, dengan adanya The Bucketlist ini mampu membangkitkan gairah ekonomi kreatif dalam memajukan pariwisata di tengah pandemi covid-19.

"Mudah-mudhan kita bisa bangkitkan ekonomi, bangkitkan semangat masyarakat pulihkan ekonomi kreatif majukan pariwsata dan paling penting buat saya adalah bersama-sama bangkit di saat sulit menang melawan covid," harap Sandiaga.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku bangga dengan hadirnya The Bucketlist Indonesia. Selain untuk tempat berolahraga basket, pengunjung bisa sekaligus mendapat edukasi melihat cerita inspiratif dari para pemain ternama. "Yang istimewa dari sini adalah aspek edukasinya. Lapangan dimana-mana banyak, tapi yang luar biasa edukasinya. Dimana lagi anak-anak bisa belajar jatuh bangunnya Michael Jordan dan banyak lagi cerita inspiratif. Ini bukan saja membuat menyenangkan olaharaga tapi juga menginsipirasi," ucap Bima. Sementara itu, salah satu pendiri The Buckedlist Indonesia Helmy Yusman Santoso mengatakan tempat ini sebagai one stop basketball experience yang menghadirkan edukasi, pengalaman dan entertainment seputar dunia basket bagi pecintanya. "The Bucketlist Indonesia berisi kenangan dan pencapaian penting bagi para bintang basket nasional dan internasional. The Bucketlist Indonesia merupakan salah satu upaya kami dalam mengabadikan pencapaian para bintang basket nasional maupun internasional. Dengan dibukanya Bucketlist Indonesia, kami juga berharap dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga bola basket sekaligus menginspirasi pecinta basket terus bermain basket," tutur Helmy.