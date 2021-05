SEATTLE - Penumpang pesawat diduga mengisi daya telepon seluler saat berada di pesawat terbang, akibatnya kursi tempatnya duduk rusak.

Bahkan, penumpang tersebut menyebabkan penerbangan American Airlines akhirnya dialihkan ke Seattle pada pekan lalu.

Melansir dari laman foxnews.com kamis, (26/5/2021), American Airlines penerbangan ke 60 yang melakukan perjalanan dari Tokyo ke Dallas pada Rabu pekan lalu dan harus singgah di Bandara Internasional Seattle - Tacoma karena penumpang nakal maskapai itu.

Baca juga:

Pria Ini Terobos Pembatas Bandara lalu Masuk ke Kokpit Pesawat

Pramugara Ini Ketakutan Lihat Penumpang Berdarah Dalam Pesawat

Meskipun belum jelas pada saat itu mengapa penumpang bertindak nakal, blog penerbangan Paddle Your Own Kanoo melaporkan bahwa penumpang tersebut kesal setelah pengisi daya telepon di kursinya berhenti berfungsi beberapa jam setelah penerbangan 11 jam.

Blog tersebut melaporkan bahwa penumpang awalnya meminta bantuan pramugari dengan pengisi daya ponsel, tetapi masalah tidak dapat diselesaikan.

Penumpang tersebut diduga menjadi semakin emosi dan bersikap diluar kendali.

Lalu ia dilaporkan telah meneriaki awak pesawat. Menurut blog tersebut, penumpang kemudian diduga berlari di lorong pesawat dan dilaporkan mendorong dan menginjak kaki seorang pramugari yang mencoba menghentikannya.

Kemudian penumpang ini dilaporkan menggedor pintu pesawat dan menuntut agar pengisi daya telepon diperbaiki.

Menurut Paddle Your Own Kanoo, pilot memasukkan pesawat ke level Three Lockdown dan memberi tahu kepada FAA bahwa ada ancaman pada pesawat. Sementara itu, penumpang tersebut ditahan.

Ketika pesawat mendarat di Seattle, penumpang dilaporkan mengatakan kepada pejabat federal di bandara bahwa pramugari itu bertindak kasar dan meremehkan. Penumpang tersebut juga mengaku bahwa dia mengetuk pintu pesawat dan meninju serta menyikut seorang pramugari. Menurut blog tersebut, penumpang tersebut tampaknya tidak memiliki alkohol dan tidak minum obat apa pun. American Airlines tidak segera menanggapi permintaan Fox News untuk mengomentari informasi tambahan terkait insiden tersebut. Namun, maskapai American Airlines ini dipenuhi oleh pejabat federal yang mengeluarkan pelanggan yang tidak dapat diatur dari penerbangan ini. "Pesawat berangkat ke DFW (Dallas - Fort Worth) dengan semua pelanggan yang tersisa pada pukul 11:39 pagi PDT," kata pernyataan American Airlines pekan lalu. "Kami berterima kasih kepada kru kami atas profesionalisme mereka dan pelanggan kami atas pengertian mereka."