BANDARA Internasional Hamad di Doha, Qatar beberapa tahun lalu sempat mencuri perhatian para penumpang pesawat karena keberadaan sebuah boneka teddy bear raksasa berwarna kuning yang duduk manis di tengah bandara.

Tingginya mencapai 23 kaki, dengan berat hampir 10 ton, proses pembangunan boneka ini pada saat itu memakan waktu lebih dari 10 tahun.

Diciptakan oleh seniman asal Swiss Urs Fischer, boneka teddy bear raksasa seharga USD 6,8 Juta ini merupakan sebuah simbol kebahagiaan yang ingin dipancarkan di bandara, sehingga membuat orang-orang disekelilingnya menjadi senang.

Sudah bertahun-tahun berada di tengah bandara yang dilewati berbagai macam orang, tentu kondisi boneka tidak selalu dalam keadaan bersih. Namun pernahkah anda membayangkan bagaimana cara boneka teddy bear raksasa ini dibersihkan?

Baru-baru ini akun Instagram @hiaqatar membagikan sebuah video yang tengah memperlihatkan beberapa petugas yang sedang bertugas membersihkan boneka Teddy Bear raksasa di Bandara Doha.

“Have you ever wondered how we keep the iconic Lamp Bear clean and cared for? See for yourself (Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara kami menjaga agar Beruang Lampu ikonik tetap bersih dan dirawat? Lihat diri mu sendiri-red)” tulis akun Bandara Hamad tersebut seperti dikutip, Jumat (28/5/2021).

Para petugas membersihkan permukaan boneka dengan menggunakan mesin khusus seperti vakum cleaner, dibantu dengan mesin yang mempermudah pekerja menjangkau permukaan kepala boneka yang sangat tinggi.

Terlihat dari video, para petugas tampak tengah sibuk membersihkan setiap inci dan lipatan boneka agar terlihat bersih dan warna permukaan boneka yang memudar karena tertutup debu, kini terlihat kembali berwarna.

Sungguh ukuran yang fantastis untuk jenis boneka yang sering bertengger di etalase toko mainan. Kira-kira, ukuran boneka ini berapa kali ukuran boneka teddy bear yang anda punya?

