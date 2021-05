DOHA - Seberapa besar ukuran sebuah boneka Teddy Bear yang pernah anda lihat selama ini? Di Bandara Internasional Hamad, Doha, Qatar beberapa tahun yang lalu sempat mencuri perhatian para penumpang pesawat yang berlalu lalang di bandara tersebut karena keberadaan sebuah boneka teddy bear raksasa berwarna kuning yang duduk manis di tengah bandara.

Tingginya mencapai 23 kaki, dengan berat hampir 10 ton, proses pembangunan boneka ini pada saat itu memakan waktu lebih dari 10 tahun.

Diciptakan oleh seniman asal Swiss Urs Fischer, boneka teddy bear raksasa seharga USD 6,8 Juta ini merupakan sebuah simbol kebahagiaan yang ingin dipancarkan di bandara, sehingga membuat orang-orang disekelilingnya menjadi senang.

Baca Juga:

Honda Aircraft Company Luncurkan HondaJet Elite S, Mampu Terbang Sejauh 138 Mil

Kapal Selam Angkatan Laut AS Deteksi Pesawat Misterius yang Melaju dengan Kecepatan yang Tidak Dapat Dijelaskan

Sudah bertahun-tahun berada di tengah bandara yang dilewati berbagai macam orang, tentu kondisi boneka tidak selalu dalam keadaan bersih. Namun pernahkah anda membayangkan bagaimana cara boneka teddy bear raksasa ini dibersihkan?

Baru baru ini akun instagram @hiaqatar membagikan sebuah video yang tengah memperlihatkan beberapa petugas yang sedang bertugas membersihkan boneka Teddy Bear raksasa di Bandara Doha.

“Have you ever wondered how we keep the iconic Lamp Bear clean and cared for? See for yourself!” tulis @hiaqatar dalam unggahannya pada Selasa(25/5/2021).

Para petugas membersihkan permukaan boneka dengan menggunakan mesin khusus seperti vakum cleaner, dibantu dengan mesin yang mempermudah pekerja menjangkau permukaan kepala boneka yang sangat tinggi. Terlihat dari video, para petugas tampak tengah sibuk membersihkan setiap inci dan lipatan boneka agar terlihat bersih dan warna permukaan boneka yang memudar karena tertutup debu, kini terlihat kembali berwarna. Sungguh ukuran yang fantastis untuk jenis boneka yang sering bertengger di etalase toko mainan. Kira-kira, ukuran boneka ini berapa kali ukuran boneka teddy bear yang anda punya?