BOGOR - Google, Temasek, dan Bain & Company mengeluarkan data riset terkait ekonomi digital di negara-negara ASEAN sepanjang tahun 2020. Seperti diperkirakan, situasi pandemi Covid-19 berpengaruh positif dalam perkembangan industri digital Indonesia, termasuk pariwisata. Pandemi juga berpengaruh pada 74% turis yang menurut riset itu, ingin berwisata saat kondisi memungkinkan.

Hasil riset itu juga menyebutkan, bahwa data search engine menunjukkan kenaikan jumlah penggunaan kata kunci staycation, yang mencapai 400%. Ini menjadi angka penting bagi pelaku usaha dalam merencanakan strategi bisnis entertainment hospitality di tahun mendatang.

"Staycation menjadi pilihan aman dan nyaman bagi keluarga dan rekan terdekat. Selain staycation, domestik dan short trip juga mengalami peningkatan (penjualan). Ini menjadi solusi untuk para Trippers (sebutan untuk Pelancong MNC Travel) yang sudah merasa penat dan ingin liburan tapi tetap merasa aman dan nyaman. Kami punya paket staycation dan domestic trip yang menjadi favorit pelanggan," kata Joneka Kandou, Direktur Komersial MNC Travel.

Baca juga:

Hasil Pertemuan Sandiaga Uno & Ridwan Kamil soal Masa Depan KEK Lido

Lido Jadi Kawasan Ekonomi Khusus, Hary Tanoesoedibjo: Potensi Pariwisatanya Luar Biasa!

Pilihan masyarakat untuk melakukan staycation atau domestic trip, berimbas positif kepada kinerja unit-unit bisnis PT MNC Land Tbk. Lido Lake Resort by MNC Hotel, salah satunya. Tingkat hunian Lido Lake Resort relatif tinggi, terutama dipengaruhi adanya pembatasan kapasitas, sebagai kewajiban melaksanakan aturan protokol kesehatan (prokes) pemerintah.

Itulah sebabnya pengunjung harus melakukan pemesanan jauh waktu sebelumnya, untuk dapat menikmati layanan terbaik di resor yang dikelilingi pemandangan alam nan menakjubkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City itu.

"Kami sekeluarga staycation di Lido Lake Resort ini akhir tahun lalu. Nanti Idul Adha ke sini lagi. Saya senang karena di sini kami dapat menikmati segala yang diperlukan. Anak-anak bisa merasakan kegembiraan yang hilang karena pandemi. Saya bisa bekerja juga karena fasilitas internetnya di sini sangat mendukung. Ya sama-sama WFH, tapi ini from hotel," kata salah satu pengunjung Lido Lake Resort, Angga Gumilar.

Angga adalah penikmat salah satu kamar dari 100 kamar dengan fasilitas hotel berbintang, yang tersedia di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Dia mengaku, selain puas dengan kualitas layanannya, faktor kebijakan hotel melaksanakan prokes ketat menjadi bahan pertimbangan.

"Saya tidak mau juga, niat staycation, pulang bawa musibah. Apalagi kan ada anak-anak. Tapi begitu tahun lalu di sini saya rasakan dan alami prokesnya ketat, saya memilih kembali. Kami merasakan aman di sini," katanya yang tanggal 29 Mei menginap untuk merayakan sebelas tahun pernikahannya.

Tripadvisor Travelers Choice





Penerapan prokes ketat di Lido Lake Resort by MNC Hotel itu, bukan hanya dinikmati Angga sekeluarga. Buktinya Lido Lake Resort by MNC Hotel kembali terpilih menjadi Tripadvisor Travelers Choice 2021. Penghargaan ini adalah buah dari komitmen Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk memberikan layanan dan fasilitas berkualitas tinggi, sekaligus menjamin prokes dilaksanakan dengan penuh disiplin.

Terkait penerapan prokes, kebijakan Lido Lake Resort by MNC Hotel seolah menjawab harapan 78% pengguna layanan Tripadvisor, yang mengaku menempatkan faktor prokes pada urutan pertama dalam pengambilan keputusan berwisata. Selain penerapan prokes ketat, sebagai komitmen Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19, seluruh karyawan resor itu sudah menerima dua kali vaksin.

"Kami juga membuat aturan agar karyawan dihimbau tetap melaksanakan 5M saat tidak berada di lingkungan kerja," kata General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi saat ditemui di Lido, Bogor, pada Sabtu (29/5/2021).

Tak hanya itu, hotel yang berada di tepi Danau Lido ini telah mendapatkan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE) sesuai standar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI). Oleh karena itu, tak heran jika hotel yang berada di KEK MNC Lido City ini, kembali mendapatkan penghargaan Tripadvisor Travelers Choice untuk kedua kalinya secara berturut-turut, yakni tahun 2020 dan 2021.

“Kebijakan yang kami terapkan selama masa pandemi, baik di internal karyawan maupun pengunjung hotel, nyatanya turut memberikan hasil yang sangat membanggakan atas penghargaan Tripadvisor Travelers Choice 2021 yang kembali kami dapatkan,” ucap Dadi Mulyadi.

Nah, penasaran seperti apa serunya staycation di hotel berbintang yang meraih penghargaan Tripadvisor Travelers Choice 2021? Ini saatnya merasakan liburan aman dan nyaman tidak jauh dari Jakarta dengan promo spesial Weekend Staycation dan Weekday Staycation mulai dari Rp 799.000,- net.

Untuk info lebih lanjut, hubungi 0251 8220922 atau 0822 1135 3797, serta Anda juga bisa kunjungi www.lidolakeresort.com atau www.mncland.com untuk mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya.

Selamat staycation!