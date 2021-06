ROMA - Pengguna media sosial dikejutkan dengan video YouTube yang menunjukkan seorang penumpang pesawat Ryanair meludahi pesawat baru-baru ini.

Melansir dari laman Fox News Kamis (3/6/2021). Insiden dan video viral itu pertama kali dilaporkan oleh Newsweek, yang menunjukkan bahwa situasinya meningkat setelah penumpang yang marah dan menolak untuk mematuhi kebijakan memakai masker untuk menghindari virus corona.

Video berdurasi 3 menit diberi judul, dalam bahasa Italia, "Woman sclera in flighy - Quarrel on the Ryanair plane" menunjukkan seorang wanita tanpa memakai masker itu mengomel dalam bahasa Italia dengan sejumlah perkataannya.

Dia kemudian meludah ke sebrang lorong dan berdebat dengan pramugara sambil mengenakan masker secara tidak benar di sekitar dagunya. Wanita itu juga menarik rambut penumpang di dekatnya, yang sedang duduk di kursi dekat jendela di depannya lebih dari sekali.

Pada menit 2 dan 35 detik video melompat ke wanita yang ditahan oleh staf penerbangan dan mencoba menendang seorang pria yang mencoba berbicara dengannya. Ryanair mengkonfirmasi kepada Fox News bahwa insiden itu terjadi dalam penerbangan menuju Italia berangkat dari Ibiza, Spanyol pada akhir Mei.

"Awak penerbangan dari Ibiza ke Milan Bergamo pada 26 Mei meminta bantuan kepada polisi pada saat kedatangan setelah seorang penumpang menjadi menganggu dalam penerbangan," tulis juru bicara Ryanair.

"Pesawat mendarat dengan normal, dan polisi memindahkan orang tersebut di bandara Milan Bergamo. Ini sekarang menjadi urusan polisi setempat." Sementara perilaku yang tidak patut dicontoh itu terjadi dalam penerbangan internasional, Administrasi Penerbangan Federal mencatat bahwa ledakan terkait masker tepah meningkat sejak 1 Januari. Dua hari sebelum wanita itu meninjakkan kaki di pesawat Ryanair, FAA melaporkan bahwa agensi telah menerima sekitar 1.900 laporan tentang penumpang yang menolak memakai masker meskipun ada mandat federal.