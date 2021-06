LOS ANGELES - Berayun-ayun dari gedung layaknya Spiderman atau berlatih menjadi prajurit terkuat Wakanda? Ya, ini hanyalah sebagian kecil atraksi yang ditawarkan kepada pengunjung dari venue bertabur pahlawan super ini. Dinamai Kampus Avengers, namun ini bukanlah sebuah universitas melainkan wahana terbaru milik Disney California Adventure Park yang akan dibuka di Anaheim, AS pada hari Jumat.

Atraksi ini menawarkan para tamu kesempatan untuk tidak hanya bertemu pahlawan super namun juga menjadi pahlawan super.

Kampus Avengers dibangun di atas 70 tahun lebih karakter dan cerita superhero Marvel dan 23 film dan merupakan kolaborasi di antara banyak disiplin ilmu dalam Walt Disney Imagineering. "Ini telah menjadi upaya mendongeng global," kata Scot Drake, direktur eksekutif portofolio untuk Walt Disney Imagineering yang dilansir Okezone dari USA Today.

“Kami menceritakan kisah-kisah ini dalam skala yang belum pernah kami lakukan sebelumnya,” kata Drake pada Rabu pagi saat pratinjau media di Avengers Campus.

Dalam mendesain lahan baru, pertanyaannya adalah “apa cara terbaik untuk membuat tamu kami berada tepat di tengah cerita itu, tepat di tengah aksi itu,” kata Drake.

Tanah seluas 6 hektar, yang terletak di antara Hyperion Theatre dan Cars Land, adalah tempat para tamu California Adventure akan menemukan semua pahlawan super mereka, termasuk Black Panther, Captain America, Captain Marvel, Iron Man, Spider-Man, dan lainnya.

Wahana utamanya adalah "WEB Slingers: A Spider-Man Adventure," di mana Imagineers menggunakan teknologi baru untuk memungkinkan para tamu memasang jarring bak Spiderman.

Para tamu akan diajak menaiki wahana melalui markas kampus di mana mereka dapat menemukan Peter Parker sedang bereksperimen namun gagal dan kemudian laba-laba mengerubunginya.

“Yang perlu Anda kenakan sebagai tamu adalah kacamata 3D, sementara kami memiliki perangkat antarmuka yang dapat melacak gerakan tangan Anda. Jadi yang perlu Anda lakukan untuk mengayunkan jaring adalah mengayunkan tangan Anda ke depan, dan dalam waktu nyata, kami dapat membuat jaring virtual langsung dari tangan Anda ... seperti Spider-Man,” kata Walt Disney Imagineer Brent Strong , direktur kreatif eksekutif untuk pengembangan Kampus Avengers.

Perjalanan interaktif ini akan membawa para tamu dalam misi dengan Spider-Man untuk menyelamatkan Kampus Avengers dari salah satu eksperimen WEB (Worldwide Engineering Brigade) yang salah.

Kampus ini menawarkan berbagai misi lain untuk bergabung dengan tim superhero. Seperti misi melindungi raja Black Panther yang dilakukan oleh Warriors of Wakanda, merekrut penyihir dengan Dr. Strange di Ancient Sanctum, berpetualang dengan Guardians of The Galaxy hingga melihat Quin Jet -pesawat yang diparkir di atas Markas Besar Avengers.

Sepanjang hari, para tamu akan menemukan beberapa pahlawan super mereka melawan penjahat.

“Ini adalah kumpulan besar para pahlawan,” kata Dan Field dari Disney Live Entertainment.

Kampus Avengers dibuka Jumat, meskipun Disneyland saat ini terbatas untuk penduduk di negara bagian. Disneyland Resort akan dibuka kembali untuk tamu luar negeri pada 15 Juni.

Karena pandemi, tiket dan reservasi dapat di booking terlebih dahulu dan dapat dibeli secara online.