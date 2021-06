MENYANTAP bakso bersama orang-orang tersayang sambil menikmati libur akhir pekan rasanya sangat menyenangkan. Terlebih jika baksonya punya rasa lezat dan legendaris.

Bagi Anda yang berdomisili di DKI Jakarta, maka tak perlu repot-repot jika ingin menyantap bakso dengan rasa khas dan melegenda.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut lima warung bakso terkenal paling enak di Jakarta. Berikut ulasannya.

1. Bakso Cendana

Sesuai dengan namanya, bakso ini disebut menjadi langganan keluarga cendana pada zamannya. Alhasil, bakso ini menjadi sangat terkenal di Jakarta dan sering muncul di stasiun televisi. Meski sudah terkenal, namun bakso ini masih dibanderol dengan harga yang terjangkau sekira Rp 20 ribuan.

Bagi Anda yang berminat mencicipi, bisa datang ke Jalan Teuku Umar Nomor 10, Gondangdia, Menteng, di Gedung KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

2. Bakso Rusuk Samanhudi

Bakso Rusuk Samanhudi saat ini sudah melebarkan sayapnya hingga menuju Bandung. Sesuai namanya, bakso ini awalnya terletak di Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Menu bakso yang menjadi andalan di tempat ini adalah bakso rusuk yang disajikan dengan kuah kaldu yang sangat gurih.

Harga yang dibanderol untuk semangkuk bakso rusuk ini muladi dari Rp25 ribu per porsi. Di Jakarta Bakso Rusuk Samanhudi memiliki 4 cabang yakni di Jl. Samanhudi 18D, Jl. Tanjung Duren 1K, Jl. KH.Mas Mansyur 39B, dan Jl. KM. Syafii Hadzami 45. Sementara cabang bandung berada di Jl. Ir.H.Djuanda 342B.

3. Bakso Sapi Singkawang 28

Bagi Anda yang ingin mencoba bakso dengan citarasa Chinese food, bisa mengunjungi Bakso Sapi Singkawang 28. Terdapat sejumlah varian bakso yang tersedia di tempat ini, diantaranya adalah bakso gepeng, bakso bulat, bakso urat dan bakso tahu.

Harga yang ditawarkan per porsinya mulai dari Rp28 ribu. Warung bakso ini berlokasi di Jalan Taman Sunter Indah no 22, Sunter, Jakarta Utara dan Jl. Hidup Baru, No. 17A, Kalimati (Pademangan), Jakarta Utara.

4. Bakso Akiaw 99 Mirip dengan sebelumnya, bakso ini disajikan dengan sentuhan Chinese style di dalamnya, Bakso Akiaw 99 merupakan bakso khas Medan yang memiliki kuah kaldu sapi yang kental dan pekat. Anda akan dimanjakan dengan potongan daging sapi yang melimpah sejak suapan pertama. Harga yang dibanderol untuk satu porsi Bakso Akiaw 99 dimulai dari Rp47 ribu. Selintas memang harganya cukup mahal, tapi rasa yang diberikan sesuai dengan harga yang dibayarkan. Lokasi warung bakso ini berada di Mangga Besar Raya, Mangga Besar, Jakarta Barat. 5. Bakso Pak Pur Warung bakso terenak lainnya yakni Bakso Pak Pur yang berada di Rusun Boing Blok 5C No 101 Kemayoran dan cabangnya di Komplek Angkasa Pura K39 Kemayoran. Warung bakso ini menyediakan berbagai varian diantaranya bakso spesial, bakso super, bakso komplit, bakso telur, bakso tahu, bakso urat dan bakso daging. Harga yang ditawarkan untuk seporsi Bakso Pak Pur mulai dari Rp18 ribu dan tentunya sangat sebanding dengan citarasa yang diberikan.