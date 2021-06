TRIPADVISOR merilis urutan hotel paling sempurna di seluruh dunia yang bisa Anda tambahkan ke daftar liburan nantinya, menyusul mulai dibukanya sejumlah pembatasan di berbagai negara masa pandemi COVID-19.

Perusahaan perjalanan online asal Amerika Serikat itu telah mengumumkan Penghargaan Travellers' Choice Tripadvisor 2021 untuk hotel, termasuk B&B (bed and breakfast) terbaik di dunia yang ditemukan di Scarborough.

Mereka juga telah mengumpulkan hotel paling fotogenik yang terbuka untuk tamu saat ini.

Melansir The Sun, Senin (7/6/2021), hotel-hotel tersebut tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga telah dinilai tinggi oleh para tamu melalui Tripadvisor, dengan properti yang memiliki peringkat minimal nilai 4,5 dan jumlah foto berperingkat tinggi serta suara positif terbanyak.

Dari vila di atas air di Maladewa hingga kolam renang tanpa batas di Bali, inilah tempat-tempat paling menakjubkan untuk dikunjungi setidaknya sekali dalam hidup Anda:

1. Emerald Maldives Resort & Spa, Maladewa

Meskipun baru dibuka tahun lalu, resor bintang lima ini berhasil memikat hati para wisatawan. Lokasinya berada di Raa Atoll, di bagian utara kepulauan Maladewa.

Deluxe All-Inclusive Resort ini dikelilingi oleh pasir putih lembut sepanjang 1,5 km, di pulau pribadi seluas 20 hektar yang rimbun. Terdapat 120 vila di Emerald Maldives Resort & Spa. 60 di antaranya berlokasi di pulau dan 60 lainnya berada di atas laut.

2. Golden Temple Hotel, Kamboja

The Golden Temple Hotel memiliki lokasi yang sangat strategis. Jaraknya hanya 20 menit berkendara dari Bandara Internasional Siem Reap, dan 8 km dari Kuil Angkor yang terkenal.

Golden Temple Hotel, Kamboja (The Sun)



Hotel ini terletak di selatan lingkungan Wat Bo, mudah berjalan kaki dari Pasar Lama, Pub Street, pasar malam, dan banyak tempat wisata lainnya.

3. Sextantio Le Grotte della Civita, Italia

Le Grotte della Civita terletak di kota Matera yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO. Tepatnya di bagian tertua Sassi, CIVITA, menghadap ke taman Murgia yang spektakuler dan gereja-gereja yang dipahat dari batu.

Hotel ini terdiri dari 18 kamar yang berada dalam gua dan sebuah gereja kuno "Cripta della Civita" yang sekarang digunakan sebagai area umum.

4. La Fortuna at Atitlan, Guatemala

Berada di tepi Danau Atitlán di bawah gunung berapi San Pedro, Atitlán, dan Toliman, La Fortuna di Atitlan terletak di teluk pribadi Patzisotz. Untuk mencapai hotel tersebut pengunjung perlu menaiki perahu dari Panajachel selama 5 menit.

Di sini Anda dapat bersantai dengan pemandangan hutan dan taman yang rimbun, juga danau paling spektakuler di Amerika Tengah.

5. Rocabella Mykonos Bella, Yunani

Rocabella Mykonos terletak 300 meter dari Pantai Agios Stefanos yang indah. Hotel ini menawarkan pemandangan teluk Mykonos yang sempurna, pulau bersejarah Delos, pulau Rinia, dan sisi selatan laut Aegea.

Rocabella Mykonos menyediakan berbagai layanan khusus untuk membantu pengunjung menikmati beragam harta karun Mykonos. Fasilitas modern, kuliner, perawatan spa, dan kolam renang yang menyegarkan ada di sini untuk membuat masa inap Anda sangat berkesan.

6. Wapa di Ume Sidemen, Indonesia

Tak kalah dengan negara lain, salah satu fasilitas akomodasi di Indonesia juga masuk dalam daftar 10 penginapan terbaik di dunia. Wapa di Ume Sidemen, sebuah penginapan yang terletak tinggi di pegunungan Bali menempati peringkat keenam.

Wapa di Ume Sidemen adalah resor butik bintang lima yang memiliki panorama 360° lereng bukit dengan latar belakang magis gunung tertinggi Gunung Agung, dan dikelilingi oleh sawah sebagai bagian tengahnya. Resor ini merupakan resor persembunyian yang damai.

Wapa di Ume Sidemen, Bali (agoda.com)

Lokasinya jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota dan hanya sekitar 35 menit dari Pasar Tradisional Klungkung atau 45 menit dari Candidasa, pantai timur Bali.

7. Cavas Wine Lodges, Argentina

Cavas Wine Lodge terletak di kebun anggur seluas 55 hektar di Mendoza, dengan gua bawah tanah yang penuh dengan anggur buatan lokal. Ada 18 kamar yang berlokasi strategis di antara kilang anggur paling terkenal dan pegunungan Andes yang megah. Akses untuk menuju hotel ini tergolong mudah, hanya setengah jam berkendara ke selatan kota Mendoza.

8. Baladin Zanzibar Beach Hotel, Zanzibar

Baladin Zanzibar beach hotel resor hotel yang dikelilingi oleh perairan tropis pirus, pohon palem, dan garis pantai berpasir putih. Hotel ini terletak di Pingwe di bagian tenggara pulau, sebuah kawasan yang indah.

Resor ini terdiri dari 12 kamar yang dapat menampung 20-40 orang, bar kolam renang yang menyajikan bir buatan Baladin sendiri, restoran yang dikelola oleh koki Peru berbakat, kelas yoga harian dan fasilitas spa.

9. You and Me by Cocoon Maldives, Maladewa

Daya tarik utama yang membuat tempat ini menjadi favorit wisatawan adalah keberadaan restoran bawah airnya. Restoran tersebut berdinding kaca. Seluruh meja makan berhadapan dengan kaca tersebut, membuat pengunjung dapat merasakan sensasi menyantap makanan sambil melihat menakjubkannya kehidupan bawah laut.

10. Fairmont Bab Al Bahr, Uni Emirat Arab

Salah satu kota terkaya di dunia, Abu Dhabi mengklaim memiliki arsitektur, atraksi, dan kemegahan alam yang menakjubkan. Terletak di pintu gerbang ibu kota berdiri sebuah hotel bintang lima di tepi pantai Abu Dhabi bernama Fairmont Bab Al Bahr.

Fasilitas akomodasi ini menawarkan pemandangan mahakarya desain yang tak tertandingi, Masjid Agung Sheikh Zayed.

Lokasinya hanya 45 menit berkendara dari Dubai, dekat dengan kota metropolis tetangga dan atraksi Abu Dhabi seperti taman hiburan Ferrari pertama dengan roller coaster tercepat di dunia, sirkuit balapan Grand Prix Abu Dhabi, dan Yas Waterworld.