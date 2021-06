MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa program work from Bali juga bisa ditiru daerah lain, dalam rangka membangkitkan pariwisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang anjlok akibat pandemi COVID-19.

"Work from Bali yang sudah dilakukan dari kuartal pertama ini juga bisa ditiru oleh daerah lain. Misalnya Work from Lombok, Work from Kupang dan lain-lain," ujar Sandiaga dalam webinar Weekly Press Briefing, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Sandiaga: Work From Bali Bisa Tingkatkan Okupansi Hotel hingga 30%

Setelah Bali, pemerintah juga telah menerapkan program ini di Yogyakarta. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Yogyakarta pun naik sekitar 6%.

Mengingat saat ini mayoritas para pekerja menerapkan remote working demi menghindari persebaran COVID-19.

"Ini mengikuti pola remote working, ini yang dikembangkan dari digital nomad. Per kuartal pertama, Yogyakarta ekonominya sudah naik 6%," sambungnya.

Baca juga: Menikmati Work from Bali dengan Hemat dan Nyaman

Kendati demikian, jika daerah lain ingin menerapkan hal serupa dengan harapan dapat menumbuhkan perkembangan ekonomi, Sandiaga pun menyebut beberapa poin yang harus diperhatikan. Selain dari alamnya yang cantik, sanitasi pun harus dijaga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Kuncinya adalah alam yang cantik, pengelolaan yang baik, dan layanan jaringan internet yang mumpuni," tutur Sandiaga.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengadakan pertemuan MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) dengan beberapa negara seperti salah satunya Dubai. Dengan demikian, Sandiaga berharap pertemuan tersebut dapat mendorong kebangkitan pariwisata Bali. "Minggu lalu kami sudah menyelesaikan pertemuan MICE. Mudah-mudahan sukses untuk mendorong kebangkitan parwisata Bali. Dan minggu ini rencananya kita akan mengadakan Bali beyond travel. Harapannya dengan MICE kita akan mendorong Bali bisa bangkit kembali," tukasnya.