PANDEMI COVID-19 mempengaruhi banyak sendi kehidupan, tidak terkecuali bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk memanfaatkan waktu produktif dan mencari nafkah.

Salah satu contohnya adalah work from home (WFH). Dengan bekerja dari rumah, diharapkan setiap individu dapat melaksanakan salah satu protokol kesehatan untuk menghindari kerumunan. Semua itu dilakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Belakangan di tengah rasa jenuh yang mulai memuncak, banyak orang yang berinisiatif menggeser lokasi kerja masing-masing dari home to hotel.

Terkini, didorong dengan harga-harga hotel yang lebih kompetitif, banyak orang yang mulai mencari destinasi wisata sebagai tempat untuk bekerja dan berlibur sekaligus. Tujuannya agar pekerjaan dapat dituntaskan, dan quality time bersama keluarga yang hilang selama pandemi, dapat dinikmati kembali.

Atas dasar itulah, dibalut dengan semangat mendorong industri pariwisata tanah air, dimulailah kampanye Work From Bali. Bahkan Work From Bali kini menjadi trend setter, bagi kaum urban yang mendambakan bekerja sekaligus bisa berwisata di salah satu destinasi terbaik dunia. Selain bekerja dengan suasana baru yang tenang, saat Work From Bali bisa jadi momentum untuk Anda refresh dan melepas penat dari ragam hiruk-pikuk Ibu Kota.

Work From Bali merupakan upaya pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata di Bali kembali bangkit. Diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Uno yakin Work From Bali dan pariwisata era baru yang menyasar kepada pola kebiasaan bekerja baru di antaranya digital nomad yang mempunyai daya tarik sangat potensial untuk Bali.

Tercatat berdasarkan data yang dihimpun dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, selama Work From Bali berlangsung pada Kuartal 1 2021 kenaikan kunjungan wisatawan nusantara terjadi dua hingga tiga kali lipat. Jumlah wisatawan nusantara di awal tahun 2021 berkisar 2.500, kini sudah berada di level 7.000 sampai 7.500 wisatawan.

“Work From Bali terus kita siapkan termasuk juga yang ingin saya sasar adalah kesiapan para UMKM di Bali untuk menyiapkan produk-produk ekraf mulai dari kuliner, kriya maupun fashion, karena Work From Bali itu mungkin 30% dari dampaknya terhadap peningkatan okupansi hotel, sisanya adalah produk ekraf termasuk restoran,” kata Sandi di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan adanya program Work From Bali yang telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, para manajemen hotel atau penyedia tempat akomodasi menyambut baik dengan menyediakan beragam penawaran menarik.

Dengan adanya program Work From Bali yang telah berjalan dan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, para manajemen hotel atau penyedia tempat akomodasi menyambut baik dengan menyediakan beragam penawaran menarik.

Penawaran menarik tersebut tentu bisa Anda gunakan saat merasakan serunya Work From Bali sambil menikmati keindahan alam Bali dengan kehangatan budayanya yang menjadi daya tarik tersendiri. Work From Bali di Resort Bintang 5 Terbaik The Westin Resort Nusa Dua, Bali, merupakan salah satu resor bintang 5 yang bisa jadi pilihan tempat Anda saat Work From Bali. Selain didukung dengan layanan terbaik berstandar internasional, resor ini memiliki private beach yang bisa jadi tempat santai favorit dengan panorama sunset yang eksotis. Menariknya, bagi Anda yang ingin Work From Bali bersama keluarga tentu resor ini adalah pilihan tepat. Karena tersedia banyak fasilitas dan kegiatan untuk anak-anak, salah satunya ragam aktivitas seru di Westin Family Kids Club & Fun Activities. Di sini Anda tak sekadar bekerja melainkan bisa sekaligus menikmati kebahagiaan liburan bersama keluarga dan orang terdekat di salah satu destinasi terbaik di dunia. Meskipun Work From Bali tidak bisa mengembalikan 17,5 juta wisatawan yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, tetapi bisa memulihkan kembali semangat para pelaku pariwisata di Bali untuk tetap bertahan selama masa pandemi. Karena itu, Work From Bali adalah satu dari sekian banyak solusi untuk menstimulus sektor pariwisata kembali bergairah selama masa pandemi saat ini. Seperti diketahui, program ini juga diterapkan ke sejumlah daerah lainnya untuk mendorong kegiatan pariwisata. Direktur Sales & Marketing The Westin Resort Nusa Dua Bali, Saraswati Subadia menyampaikan bahwa program Work From Bali dari pemerintah telah memberikan stimulus untuk pariwisata di Pulau Dewata.