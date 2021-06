SURABAYA – Selain menu sarapan yang tidak menggairahkan selera, salah satu pengalaman buruk menginap di hotel adalah saat petugas hotel menelpon berulang, untuk memastikan tamu hotel segera meninggalkan kamar.

Tidak peduli alasan yang menjadi sebab tamu yang dimaksud belum siap meninggalkan kamar. Tidak peduli juga bila tamu check in pukul 10 malam, setelah berjuang melawan luapan emosi karena jadwal penerbangan yang tertunda untuk alasan yang tidak pernah terungkap. Ibarat menempuh ujian, apapun yang sedang dihadapi tamu, selesai tidak selesai, pukul 13.00 adalah lonceng perpisahan.

Itulah sebabnya, banyak tamu hotel yang meminta kesepakatan late check out, meski belum tahu apa yang akan dihadapinya pada hari berikutnya. Mungkin saja karena keesokan hari anak-anak begitu menikmati fasilitas hotel seperti kolam renang, sehingga dikhawatirkan terlambat kembali ke kamar, mandi dan berkemas.

Atau tidak jarang juga dialami, saat business traveller begitu sibuk dengan temu janji, sehingga baru sempat memanjakan diri pada keesokan harinya. Mungkin juga ada wisatawan yang masih memerlukan waktu tambahan membeli oleh-oleh untuk saudara, kerabat dan handai taulan.

Untuk mengantisipasi alasan-alasan itulah, para calon tamu hotel disarankan agar memilih referensi yang benar-benar memahami kebutuhan mereka, seperti hotel berikut, yang siap menyambut siapapun saat melakukan perjalanan ke Jawa Timur.

Menginap 24 Jam di Oakwood Hotel & Residence Surabaya

Nah, bila Anda berencana melakukan perjalanan ke Kota Surabaya, tentu bisa pilih menginap di Oakwood Hotel & Residence Surabaya. Di hotel bintang 5 ini, Anda dapat merasakan pengalaman menyenangkan menginap selama 24 jam full kapan pun tanpa harus direpotkan meminta waktu late check out.

Dengan waktu yang lebih panjang tentu banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan saat liburan bersama keluarga di Kota Surabaya, seperti berkunjung ke pusat perbelanjaan, mencari oleh-oleh untuk dibawa, dan menikmati serunya mencicipi ragam kuliner khas Jawa Timur yang menggugah selera.

Dengan pengalaman menginap 24 jam full dari Oakwood Hotel & Residence Surabaya, Anda masih memiliki banyak waktu untuk dinikmati bersama keluarga sambil mencoba berbagai fasilitas menarik di hotel, salah satunya adalah berenang bersama anak-anak.

General Manager Oakwood Hotel & Residence Surabaya, Subendi menyampaikan, penawaran spesial ini diberikan untuk para tamu yang ingin merasakan pengalaman menginap 24 jam full di salah satu hotel bintang 5 terbaik di Surabaya.

“Penawaran spesial ini tentu akan membuat Anda semakin nyaman dan tenang, karena tak perlu lagi terburu-buru saat check-out keluar kamar. Dapatkan diskon 15 persen dari best available rate kami bagi Anda yang ingin menikmati kenyamanan menginap selama 24 jam full,” ucap Subendi saat diwawancari via telepon pada Selasa (8/5/2021).

Untuk urusan kebersihan, Oakwood Hotel & Residence Surabaya telah menerapkan prokes yang ketat, serta telah mendapatkan sertifikat Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability (CHSE) sesuai standar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI), sehingga sangat aman sebagai pilihan akomodasi saat berada di Surabaya.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi ke nomor 031 2880388 atau ke nomor 0811 3222 2922. Dapatkan juga berbagai informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website www.oakwood.com/surabaya atau www.mncland.com.