LONG ISLAND - Anda akan merasakan sensasi berbeda untuk bisa tidur dengan ikan-ikan hidup dan makan malam bersama mereka.

Fasilitas kasur Beautyrest yang akan memberikan seseorang kesempatan untuk bermalam di Long Island Aquarium pada bulan Agustus sebagai cara untuk mempromosikan kasur Harmony Lux Hybrid barunya.

Melansir dari laman Fox News, Minggu, (6/6/2021). Para tamu akan dimanjakan dengan sajian makan malam yang berbalut rumput laut, sarapan di atas air, dan tur berpemandu pribadi di Sungai Peconic.

Masa inap eksklusif akan tersedia untuk pemesanan first - come, first - served, pada hari laut sedunia, pada 8 Juni melalui situs web Long Island Aquarium.

Menurut Beautyrest, kasur Harmony Lux Hybrid barunya menggunakan kain yang dibuat dengan plastik laut yang diolah. Merek tersebut dilaporkan meluncurkan koleksi Harmony yang berkelanjutan pada tahun lalu.

Pada 2020 saja, Beautyrest dilaporkan telah mengubah 3,8 juta botol plastik menjadi kain mewah untuk kasurnya. Ia berencana akan menggunakan lebih dari 23 juta botol tahun ini.

" Kami bangga memberikan pilihan lain untuk membantu orang menemukan yang paling cocok untuk tidur malam yang indah, memberikan pengalaman kemewahan dan berlanjutan," Jessica Goldberg manajer merek senior.

Beautyrest, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Pengalaman semalam ini memberikan kesempatan sempurna untuk menikmati semua yang ditawarkan Harmony Lux Hybrid dalam lingkungan sekali seumur hidup,"

