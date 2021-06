BILA berlibur sudah menjadi kesepakatan keluarga, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terutama soal kenyamanan akomodasi. Apalagi, bila berlibur menjadi salah satu solusi yang dinilai efektif untuk memperbaiki suasana hati, yang terlanjur lara karena pandemi.

Selain kenyamanan, faktor lainnya adalah pemberlakuan peraturan pembatasan pengunjung hotel, sebagai salah satu protokol kesehatan (prokes) yang wajib dilaksanakan dalam industri pariwisata. Mengapa informasi seperti kebijakan pembatasan pengunjung hotel menjadi hal penting?

Pembatasan pengunjung akan berpengaruh langsung terhadap tingkat keterisian hotel, yang mungkin saja memupus kesempatan untuk menikmati fasilitas terbaik dengan harga kompetitif, seperti di Lido Lake Resort by MNC Hotel.

Resort yang diapit dua gunung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City itu, menawarkan pengalaman berlibur yang menakjubkan, baik dari sisi layanan, maupun kondisi lingkungan, termasuk pemandangan alam nan spektakuler, yang senantiasa membuat hati siapapun rindu untuk kembali ke Lido Lake Resort.

"Terima kasih atas kepercayaan tamu setia Lido Lake Resort. Kami tentu senang dengan bertambahnya tamu reguler yang berlibur untuk menikmati akhir pekan. Tapi kami harus taat aturan, karena pembatasan jumlah pengunjung semata-mata untuk kenyamanan para tamu," kata General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi.

Supaya tidak kecewa, Dadi sangat menyarankan, agar para calon tamu bisa merencanakan liburan sedini mungkin, untuk memastikan ketersediaan akomodasi pada waktu yang diinginkan.

Mengapa Lido Lake Resort?

Yang pertama, Lido Lake Resort by MNC Hotel menawarkan berbagai fasilitas standar hotel bintang lima, yang senantiasa menerapkan prokes ketat, baik dari sisi kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlangsungan lingkungan sekitar.

Semua hal tersebut di atas, adalah komitmen Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk keluarga Indonesia yang mendambakan liburan berkualitas, aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak.

Selain itu, Lido Lake Resort by MNC Hotel menjadi pilihan tepat untuk Work From Hotel dalam melakukan berbagai pekerjaan secara digital karena Lido Lake Resort by MNC Hotel sudah dilengkapi juga dengan akses internet yang mumpuni.

Kombinasi kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan infrastruktur internet yang baik, menjadi alasan tepat bagi keluarga untuk bisa meluangkan waktu bersama, tanpa harus khawatir bila ada tugas-tugas maupun pekerjaan yang harus diselesaikan.

Tapi, dua hal itu saja belum lengkap. Itu sebabnya, Lido Lake Resort juga memberikan penawaran menarik lainnya seperti diskon kamar maupun promo-promo lainnya, yang dapat membuat para tamu tersenyum puas.

“Dari yang semula harga publish Rp2 juta per-malam, kini selama bulan Juni ini kami berikan promo Weekend Staycation hanya Rp 899.000,- nett, tentu dengan syarat dan ketentuan ya," kata Dadi saat ditanyai melalui sambungan telepon pada Kamis (10/5/2021).

Untuk informasi promo lainnya, ikuti akun instagram @lidolakeresort atau layari www.lidolakeresort.com dan www.mncland.com

Pertanyaan dan reservasi dapat dilakukan dengan menghubungi nomor 0251 8220922 atau WhatsApp ke nomor 0822 1135 3797.