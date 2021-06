SOPHIA Inggriani Latjuba atau yang lebih dikenal dengan Sophia Latjuba baru-baru ini road trip ke Bali. Aktris dan penyanyi berdarah Indo-Jerman tersebut mengajak keluarga dan sahabatnya liburan ke Pulau Dewata.

Menariknya, Sophia Latjuba menempuh jalur darat dengan naik bus ke Bali. Ia mengaku tidak suka terbang dengan pesawat.

Lewat akun Instagramnya @sophia_latjuba88, mantan kekasih Ariel NOAH ini mengunggah potret dirinya tengah berada di dalam bus.

“Lagi dalam perjalanan ke Bali bersama dengan keluarga dan sahabat dekat setelah hampir 1,5 tahun di Jakarta. Kita memutuskan untuk road trip (aku benci terbang) dengan @trac_astra dan menantikan perjalanan yang menyenangkan dan aman, serta liburan yang santai," tulis Sophia dalam bahasa Inggris dalam keterangan fotonya, Jumat (11/6/2021).

Postingan terbaru Sophia Latjuba itu pun mencuri perhatian sebagian netizen. Banyak dari mereka yang mendoakan Sophia dan keluarga aman dan menikmati liburannya di Bali.

Banyak juga yang berkomentar kagum terhadap aktris berusia 50 tahun ini. Meskipun terkenal sebagai selebriti papan atas, dirinya selalu tampil sederhana.

“Wow, really good people she is, indeed. Down to earth banget ya but it reflects her as a diamond. Safe trip and wish u have a great and awesome holidays mbak Sophia,” komentar akun real_ph4n1ll4

“Safe trip sophia and family,” komentar akun blackrossesfreeze.

“Have fun kalian ,” komentar akun redruby1407

Meski doyan travelling, Sophia mengaku takut setiap kali pergi naik pesawat terbang. Dikutip Okezone dari channel Youtube TS Media, Sophia mengaku bahwa ia memiliki phobia yang buruk sehingga menyebabkannya panik setiap naik pesawat. Oleh karena itu, setiap harus bepergian naik pesawat, mantan istri Indra Lesmana ini selalu minum alkohol dan mengonsumsi obat tidur.