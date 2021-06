NEW JERSEY - Taman hiburan di seluruh dunia bersiap untuk dibuka kembali musim panas ini. Salah satu taman di New Jersey bahkan menyiapkan kejutan besar untuk pengunjungnya. Setelah mengumumkan wahana baru sebelum pandemi dimulai, taman ini kini siap memberikan pengalaman baru dari menaiki roller coaster yang dikabarkan tertinggi di dunia.

Six Flags Great Adventure di New Jersey memulai debut roller coaster Jersey Devil pada hari Minggu, 13 Juni. Menurut situs resmi tempat wisata ini, perjalanan wahana tersebut mencapai kecepatan hampir 93 kilometer per jam dan membentang sekitar 900 meter.

Fox News sebelumnya melaporkan bahwa rencana pembukaan wahana pertama kali diumumkan pada Agustus 2019. Namun pembukaan atraksi yang dijadwalkan untuk musim panas 2020 ini ditunda karena beberapa bagian tidak dapat diproduksi akibat terhalang pandemi virus corona.

Baca Juga:

Roller Coaster Kayu Ini Dibakar Orang Tak Bertanggung Jawab

Wanita Ini Meninggal Dunia Setelah Naik Roller Coaster

Sementara bagian terakhir dari trek oranye diletakkan pada bulan Januari tahun ini. Masih ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum Jersey Devil dapat dibuka untuk umum.

Pada saat laporan, lift penghubung, stasiun perjalanan, kontrol perjalanan, dan gerbong kereta masih perlu dipasang, ditambah pengujian dan inspeksi.

"Coaster rel tunggal tertinggi, tercepat, dan terpanjang di dunia, Jersey Devil Coaster, akan debut pada hari Minggu, 13 Juni,” tulis web resmi taman rekreasi, seperti dilansir dari laman Fox News.

“Pergilah ke taman dan bersiaplah untuk kecepatan maksimum, tikungan dan belokan. Coaster memiliki kecepatan mencapai 93 kilometer per jam dengan penurunan 40 meter. Menjulang setinggi 13 lantai, coaster membawa pengendara lebih dari 900 meter dari lintasan."

(edh)