LOS ANGELES - Bagi penggemar serial Friends, bersiaplah karena kini anda bisa liburan di kapal pesiar sepanjang 1.041 kaki selama seminggu penuh bersama dengan penggemar Friends lainnya dengan tema "The One When They Went On a Cruise."

Ekspedisi, yang diumumkan minggu lalu oleh FANA World Travel, berangkat dari Fort Lauderdale, Amerika Serikat pada 15 Mei 2022.

Selama pelayaran, 500 penggemar akan berlayar ke Key West, Grand Cayman, dan Cozumel. Sepanjang jalan, mereka akan mengenakan kostum, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti demo memasak, berenang di kolam renang, berbaur di banyak bar dan bergaya di dek kapal layaknya adegan dari film Titanic.

Penggemar juga dapat mengenakan potongan rambut Jennifer Aniston era 90-an yang trendi loh.

"Bersiaplah untuk makan seperti Joey, bercanda seperti Chandler, memasak seperti Monica, berbelanja seperti Rachel, yoga seperti Phoebe dan menggali seperti Ross," kata situs web pelayaran tersebut yang dilansir Okezone dari Timeout.

Pelayaran ini meskipun secara eksplisit tidak didukung oleh NBC atau afiliasi Friends mana pun, namun penggemar akan diberikan kesempatan unik yaitu mencakup beberapa kunjungan lepas pantai, lalu dapat memberikan pertunjukkan untuk menghibur penduduk setempat, dan berpartisipasi dalam kegiatan seperti Pembersihan Spiritual Maya, yang menjadi ciri khas Phoebe di serial.

Tiket untuk kapal pesiar ini dipatok mulai dari $1.648 atau sekitar Rp23 juta untuk acara Celebrity Cruises, meskipun yang diundang bukan selebriti yang sebenarnya. Namun pihak travel sendiri sedang mengusahakan dan sedang menunggu panggilan dengan napas tertahan. Harga 23 juta ini sudah termasuk akses WiFi dan paket minuman, meskipun wisatawan harus mendapatkan asuransi sendiri. Mengingat fakta bahwa pandemi COVID 19 masih belum reda, Cruise With Friends and Celebrity Cruises, menjanjikan kewaspadaan ekstra dalam hal kesehatan dan keselamatan. Semua tamu AS yang berusia 12 tahun ke atas harus divaksinasi sepenuhnya, menyelesaikan tes kesehatan dan mengisi kuesioner kesehatan, ditambah mematuhi batasan kesehatan setempat.