BRAND Charming Banda Aceh berhasil masuk ke dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) Award tahun 2021 kategori Brand Pariwisata setelah pengumuman yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara pada Senin 14 Juni 2021 malam.

“Alhamdulillah, tahun ini Brand Charming Banda Aceh masuk ke daftar nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Dispar Kota yang selama ini sudah terlibat melengkapi berkas saat proses penyeleksian,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Iskandar, Rabu (16/6/2021).

Untuk kategori Brand Pariwisata, Charming Banda Aceh nantinya akan melawan dengan 9 pesaing lainnya yaitu, Balikpapan Nyaman (Kota Balik Papan), Exotic Sundaland (Kabupaten Majalengka), Heart of Minangkabau (Kabupaten Solok Selatan), It’s OKI (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Kemilau Pesawaran (Kabupaten Pesawaran), Rising Kubu Raya (Kabupaten Kubu Raya), Siak the Truly Malay (Kabupaten Siak), The Heart of East Java (Kabupaten Malang) dan The Spice Islands Maluku (Provinsi Maluku).

Adapun yang masuk nominasi ini, nantinya akan dapat divoting setelah periode pemungutan suara dibuka pada Juli 2021. Ia berharap kepada masyarakat dapat memberikan dukungan kepada Brand Charming Banda Aceh.

“Kita harap masyarakat mendukung Brand Charming Banda Aceh dengan memvoting pada saat dibuka nanti,” harapnya.

Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Triansyah Putra, SE, M.M mengatakan, pihaknya sudah mengirim tiga berkas untuk nominasi API tahun ini yaitu, kategori Brand Pariwisata Charming Banda Aceh, kategori Destinasi Unik PLTD Apung dan kategori Situs Sejarah Pesawat RI-001. Penyiapan segala berkas seperti foto dan latar belakang dari ketiga kategori tersebut sudah disiapkan sejak bulan April lalu.

“Dari tiga berkas yang kita kirim, hanya Brand Charming Banda Aceh yang lolos penyeleksian oleh tim juri independen,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia penyelenggara Anugerah Pesona Indonesia (API) Award Hiro Kristianto menyebutkan, pada penyelenggaraan kali ini diikuti oleh 136 daerah kabupaten/kota yang mewakili 27 provinsi Belum ada perubahan dalam jumlah kategori dan nominasi yaitu 18 kategori dan 10 nominasi pada setiap kategori, sehingga total terdapat 180 nominasi. Bila disimak dari seluruh nominasi yang masuk, dapat dilihat pula bahwa semakin beragam dan banyak sekali destinasi dan produk pariwisata baru yang selama ini belum terlalu dikenal oleh para wisatawan ataupun masyarakat umum lainnya. “Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan pariwisata Indonesia memang sangat banyak sekali dan tidak akan ada habisnya untuk selalu dieksplor,” ujanya.