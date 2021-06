LOS ANGELES - Walt Disney World Resort menghadirkan kembali pertunjukan kembang api yang bertemakan 'Happily Ever After' dan 'Epcot Forever'

Setelah jeda selama 15 bulan, kembang api kembali ke Walt Disney World Resort.

Melansir dari laman Fox News, Kamis (17/6/2021). Taman hiburan yang berada di Orlando baru-baru ini mengumumkan akan membawa kembali dua pertunjukan kembang api mulai 1 July, menurut Disney Parks Blog.

Baca Juga:

Disneyland Beri Diskon untuk Pekerja Garis Depan COVID-19

Cruella, Sisi Gelap Film Disney dari sang Antagonis

Di taman Magic Kingdom, pengunjung dapat melihat kembang api 'Happily Ever After' sementara pengunjung Epcot dapat melihat pertunjukan Disney 'Epcot Forever', perunjukan kembang api yang menggantikan pertunjukan 'Iluminations Reflection of Earth' pada Oktober 2019.

Kedua pertunjukan malam hari itu terakhir dilakukan pada Maret 2020, sebelum Disney World menutup taman dan hotelnya sebagai tanggapan atas pandemi virus corona.

Ketikab taman dibuka kembali empat bulan kemudian, pertunjukan kembang api dihentikan sementara untuk memastikan kerumunan diminimalkan. Seperti, parade dan bentuk hiburan langsung lainnya juga dihentikan untuk kesehatan dan keselamatan para pengunjung, menurut Associated Press.

Selama berbulan-bulan, pengunjung dan penggemar Disney World tetap di rumah disarankan untuk menyiarkan pertunjukan kembang api taman secara virtual melalui You Tube, akun media sosial, dan lainnya. Untuk pengunjung yang telah divaksinasi lengkap, masker adalah opsional di Walt Disney World Resort, tetapi masih diperlukan di transportasi umum dan pintu masuk transportasi. Sementara itu, tamu yang tidak divaksinasi diharuskan memakai masker di seluruh resor. Namun, ada pengecualian untuk area kolam renang dan area outdoor. "Seperti yang telah kami lakukan sejak pembukaan kembali, kami sangat disengaja dan bertahap dalam pendekatan kami terhadap protokol kesehatan dan keselamatan Covid-19" demikian penyampaian di situs web Disney World.